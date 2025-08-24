Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
El president Carlos Mazón, junto a la vicepresidenta Susana Camarero. Ivan Arlandis

Mazón perfila el alcance de la remodelación del Consell que llegará antes de acabar el año

La marcha de Gan no altera la hoja de ruta del president que medita aprovechar esa salida para acometer una crisis de grandes dimensiones

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:53

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, perfila estos días el alcance de la remodelación del Gobierno valenciano que acometerá en el último trimestre del ... año, aprovechando la salida del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols. El jefe del Consell medita si aprovechar la marcha del también conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana –a la que le ha puesto fecha en diversas ocasiones él mismo- para introducir cambios en su Ejecutivo para encarar la recta final de legislatura con un nuevo equipo.

