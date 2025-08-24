Mazón perfila el alcance de la remodelación del Consell que llegará antes de acabar el año

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, perfila estos días el alcance de la remodelación del Gobierno valenciano que acometerá en el último trimestre del ... año, aprovechando la salida del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols. El jefe del Consell medita si aprovechar la marcha del también conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana –a la que le ha puesto fecha en diversas ocasiones él mismo- para introducir cambios en su Ejecutivo para encarar la recta final de legislatura con un nuevo equipo.

Gan Pampols se incorporó al Gobierno valenciano sólo unas semanas después de la dana que el pasado 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia y con la tarea de liderar el proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas por la riada. El vicepresidente presentó el pasado mes de junio su plan para la recuperación, con más de 400 medidas, e insistió en que su salida del Consell se produciría en el último trimestre del año. La llegada de Gan Pampols había supuesto el segundo cambio en el Gobierno valenciano. El primero tuvo lugar en julio de 2024, cuando Vox decidió romper sus pactos de Gobierno autonómicos con el PP.

¿Y el próximo? El curso político arranca este mes de septiembre con la celebración del tradicional debate de política general en Les Corts. El de este año vendrá marcado, como no puede ser de otra manera, por la gestión política de la dana, que es la que ha venido marcando el debate político durante los últimos diez meses. Marcados en rojo, también, la celebración de este 9 d'Octubre y la conmemoración del primer aniversario de la trágica riada.

Ese es el calendario. Pero el president del Consell tiene sobre la mesa la posibilidad de introducir cambios en su Gobierno. La marcha de Gan Pampols abre la primera incógnita, relacionada precisamente con esa vicepresidencia segunda que Mazón creó para reconocer la importancia que le daba a la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada. El president del Consell medita qué decisiones adoptar a partir de esa marcha. Las fuentes del Palau consultadas por este diario apuntan que «lo más probable es que Recuperación siga siendo una conselleria para mantener la transversalidad e importancia y mando en el Consell», se señala.

¿Bajo el formato de una vicepresidencia como hasta ahora, o ya como una consellería más? Optar por mantener el rango de vicepresidencia a ese departamento obligaría a Mazón a reconocer a alguno de sus actuales consellers, o a incorporar uno nuevo al que situar como vicepresidente segundo, inmediatamente por debajo de la vicepresidenta primera Susana Camarero. Sería además una forma de seguir concediendo a esa reconstrucción la máxima trascendencia política en el organigrama del Gobierno valenciano.

¿Y otros cambios? Las fuentes del Palau consultadas remarcan que la agenda del cambio, la hoja de ruta trazada tras la victoria en las elecciones autonómicas de 2023, se ha venido cumpliendo en sus principales hitos a pesar de la dana. Se han acometido sendas reformas fiscales tal y como se anticipó en la campaña electoral, se han aprobado las leyes de Libertad educativa y de Concordia, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la defensa del agua y de la energía nuclear, el compromiso con la Albufera, la nueva Ley de Costas, la reducción de las listas de espera quirúrgicas y la mejora de la dependencia. Y en lo que a la reconstrucción se refiere, una celeridad en la recuperación de infraestructruras y en la concesión de ayudas muy superior a la del Gobierno central.

¿Y entonces? A la hora de poner en valor el trabajo realizado por el Consell de Mazón, las mismas fuentes remarcan que el titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha convertido de facto en «la cara de la recuperación». También se pone en valor el trabajo del titular de Agricultura, Miguel Barrachina, la gestión realizada por el responsable de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama «que no sólo ha llevado bien lo de aquí sino que ha cumplido sin desprotegernos la ayuda a otras CCAA», y la seriedad y el trabajo realizado por la consellera de Innovación e Industria, Marian Cano.

«Toca acelerar el cambio y la reconstrucción», remacha la misma fuente, que insiste en que el jefe del Consell tiene perfectamente definida la hoja de ruta que debe seguir su Consell durante los próximos meses.