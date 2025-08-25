Morant rechaza la remodelación del Consell: «No nos vale. Es inasumible e inaceptable»

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha mostrado hoy muy poco transigente respecto a Mazón. Nada nuevo. El verano va llegando a su ... fin sin que las posiciones se acerquen. Ni siquiera parecen orbitar en la misma galaxia. Para la ministra y dirigente socialista, este nuevo curso político comienza «ante una anomalía democrática y política que es que Mazón continúe como president de la Generalitat a pesar del rechazo de la grandísima mayoría de la ciudadanía valenciana». Morant recordó que existen encuestas «que dicen que el 80% de los valencianos y valencianas quieren que Mazón dimita» y ha apuntó a que Mazón es un president que «ha suspendido completamente su agenda, no ha estado en las calles y no ha podido visitar ningún pueblo porque sufre ese rechazo de los valencianos y valencianas».

Sobre la posible remodelación del Consell, Morant ha criticado que sea «la cuarta en dos años», algo «inasumible e inaceptable»: «Vamos a ser muy claros, no nos vale un cuarto gobierno de Mazón, un cuarto gobierno de PP y Vox, lo que queremos es una convocatoria electoral, que dimita el señor Mazón y que elija el pueblo».

«Desde el PP deslizan que pretende realizar una nueva remodelación de Gobierno que sería la cuarta. Saben que la gente rechaza a Mazón y a todo el Consell, y como lo saben, nos quieren volver a vender la moto de la remodelación. No nos vale un cuarto gobierno de Mazón. Que el PP le dé la voz a los valencianos. Queremos una convocatoria electoral y que elija el pueblo», ha señalado Morant.

«Nos podrán contar cualquier cuento, pero lo único que ha hecho este verano ha sido inaugurar dos carreteras, nueve meses después de la Dana, mientras que el Gobierno de España puso las carreteras en marcha en cuestión de semanas», ha destacado la secretaria general de los socialistas valencianos que ha asegurado que el Consell en su conjunto «es un peligro para la ciudadanía»: «Fue un peligro que costó vidas en la Dana, nos pone en peligro cuando abren líneas de metro donde el comité de empresa ha hecho público que no se cumplían todos los requisitos de seguridad necesarios y nos pone en peligro cuando un verano de incendios hemos tenido parque de bomberos cerrados, y efectivos en casa porque no cumplen tampoco con el servicio básico de la emergencia».

Morant ha asegurado que este Consell «no gobierna, no gestiona y sigue de puntillas y al dedillo todas las órdenes que recibe de Vox, comprando todos los postulados negacionistas del cambio climático»: «Sus recortes y su negacionismo supone un peligro para la ciudadanía», ha destacado.

Por ello, ha anunciado que el grupo socialista pedirá la comparecencia de Valderrama y Mazón para que «nos cuenten qué está pasando con el servicio de bomberos y que han hecho desde el 29 de octubre para que estemos mejor preparados para una emergencia futura».

La secretaria general del PSPV ha señalado que, como ministra del Gobierno de España formará parte del Consejo de Ministros que mañana «va a nombrar a la nueva comisionada para la recuperación de la Dana, Zulima Pérez que como trabaja para el Gobierno de España dentro del Ministerio de Política Territorial ya ha estado en contacto con todos los alcaldes y con Gan Pampols (sobre el que ha comentado que parece que le queda «un suspiro» en el Consell)» y que también, en ese mismo Consejo de Ministros «vamos a aprobar la declaración de zonas gravemente afectadas por las emergencias de los incendios que han ocurrido este verano».

«Vamos a trabajar, ya lo ha anunciado el presidente del Gobierno, en una comisión interministerial para ofrecer un Pacto de Estado a las comunidades autónomas contra los incendios y en la lucha contra el cambio climático», ha destacado Morant que ha advertido que «si Mazón no se suma a este Pacto de Estado, lo que están diciéndonos es que no piensa hacer nada para proteger a la ciudadanía». Respecto al Gobierno, ha asegurado que Sánchez buscará apoyo para unos nuevos presupuestos. Sin embargo, desde Compromís ya se ha advertido que los número no le van a dar al PSOE, ante lo cual, Morant ha «apelado» a la «responsabilidad» de Compromís.

La dirigente socialista ha recordado que la coalición cuenta «con un miembro en un grupo que apoya al Gobierno y con otra miembro fuera», en relación a la fractura total de Compromís en el Congreso de los diputados. En este sentido, Morant ha reclamado a Compromís colaboración, que ha extendido al PP: «No se pueden pedir más recursos contra la dana y luego votar en contra de los presupuestos».