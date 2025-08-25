Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Morant, en la sede del PSPV. EFE/Manu Bruque

Morant rechaza la remodelación del Consell: «No nos vale. Es inasumible e inaceptable»

La dirigente socialista apela a que Compromís, y también el PP, apoyen los presupuestos que presente el PSOE ante el Congreso: «No se puede pedir más recursos contra la dana y luego no aprobar los presupuestos»

Burguera

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:11

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha mostrado hoy muy poco transigente respecto a Mazón. Nada nuevo. El verano va llegando a su ... fin sin que las posiciones se acerquen. Ni siquiera parecen orbitar en la misma galaxia. Para la ministra y dirigente socialista, este nuevo curso político comienza «ante una anomalía democrática y política que es que Mazón continúe como president de la Generalitat a pesar del rechazo de la grandísima mayoría de la ciudadanía valenciana». Morant recordó que existen encuestas «que dicen que el 80% de los valencianos y valencianas quieren que Mazón dimita» y ha apuntó a que Mazón es un president que «ha suspendido completamente su agenda, no ha estado en las calles y no ha podido visitar ningún pueblo porque sufre ese rechazo de los valencianos y valencianas».

