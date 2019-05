Puig manda a Salvador a la Mesa de Les Corts antes de negociar el Consell La consellera será investida este jueves vicepresidenta de la Cámara para dejar libre una cartera que ha dado algunos problemas esta legislatura y que el PSPV ya se plantea dividir A. CERVELLERA Jueves, 16 mayo 2019, 02:02

Ximo Puig, presidente de la Generalitat en funciones, dio ayer el primero de los pasos de cara a la negociación del nuevo Consell. El también secretario general de los socialistas valencianos ha querido hacer camino con el objetivo puesto en un Ejecutivo con más departamentos que los diez actuales y en el que espera incrementar la presencia de su partido, que tiene hoy cinco asientos, pese a que haya que incorporar a Unides Podem. En este sentido, y de cara a una negociación que aún no ha arrancado, Puig ha mandado a la actual consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador, a la Mesa de Les Corts.

Este movimiento confirma que el líder del PSPV no cuenta con Salvador en el nuevo Gobierno del Botánico ya que el cargo de vicepresidenta de Les Corts del que tomará hoy posesión es incompatible con el de consellera y por ello será cesada y el presidente asumirá sus funciones. Puig sí que quiere que los otros tres consellers socialistas (Vicent Soler, Gabriela Bravo y Ana Barceló) se mantengan en su cargo. Además, el nombramiento también evita una salida abrupta de Salvador al ocupar ahora otro puesto de responsabilidad.

Las negociaciones para formar el futuro Consell no arrancarán hasta pasadas las elecciones del 28 de mayo pero desde el PSPV ya se apunta que la conselleria de Vivienda y Obras Públicas que ha ostentado Salvador podría dividirse para recaer en diferentes personas. Los socialistas tienen claro que al haber obtenido más escaños que la suma de Compromís y Unides Podem deben tener una mayoría del Ejecutivo y aspiran a quedarse uno de los dos departamentos en los que se dividiría la conselleria y alguna de nueva creación. Sin embargo, Compromís quiere evitar esta situación y tener mayoría junto a Unides Podem, que aspira gestionar el área de Vivienda, por lo que estas posturas iniciales podría modificarse durante la negociación.

Mata repetirá como portavoz en Les Corts y Boix, Escrich y Martínez serán adjuntos

Recolocar a Salvador en Les Corts también permite al jefe del Consell ahorrarse futuros dolores de cabeza y es que parte de la gestión de la hasta hoy consellera no ha terminado de gustar en el Palau de la Generalitat. Salvador se ha centrado más en estos cuatro años en temas relacionados con Vivienda y por apostar por varias leyes sobre en esta línea que han modificado situaciones heredadas de los populares. Pero esta decisión ha sido a cambio de dejar de lado las infraestructuras, la otra pata de su departamento. La futura vicepresidenta de Les Corts no ha tenido una relación del todo fluida con el sector empresarial, que no entiende cómo se ha dejado de lado proyectos de peso y, especialmente, su posición tibia respecto a un proyecto de la envergadura de Intu Mediterráneo (que ayer mismo volvió a reformular su proyecto para contar con el visto bueno de la administración), que Compromís puso en su punto de mira con el objetivo de que no se desarrollara y desde Presidencia se instó a llevarlo a cabo. La relación con los empresarios estaba deteriorada hasta tal punto que era raro ver a Salvador en los encuentros impulsados por la aptronal que se realizaban para concienciar sobre la necesidad de terminar el Corredor Mediterráneo.

La decisión del nombramiento de Salvador se hizo pública tras una Ejecutiva en la que se debatieron quiénes iban a ser los principales dirigentes socialistas con puestos de responsabilidad en la Cámara valenciana. Además del nombramiento de Salvador, también se apostó por Manolo Mata, que repetirá como portavoz parlamentario, y se nombró a los sindics adjuntos, que serán Alfred Boix, Sabina Escrich y la hasta ahora vicepresidenta de Les Corts, Carmen Martínez. Por su parte, Toñi Serna será la secretaria del grupo en un intento de dar peso a un representante de la provincia de Alicante ya que el resto de cargos son de Castellón y Valencia. Sin embargo, el puesto de secretaria de grupo tiene mucha menos influencia y se espera que el PSPV pueda compensar la situación al incoporar a más gente de la provincia en el Consell y a la hora de nombrar a los senadores por designación territorial.

Todos los nombramientos que se decidieron en la sesión de ayer corresponden a personas del entorno del presidente y ninguno de los elegidos forma parte del sector sanchista afín a las tesis de José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE. Esta situación provocó que la principal representante de esta familia interna, la diputada Mercedes Caballero no estuviese presente en el encuentro.

Se espera que el resto de consellers socialistas repitan en el futuro Ejecutivo valenciano

Mata, tras haber sido designado portavoz por la dirección, quiso agradecer el trabajo de Salvador y aseguró que ha sido «espectacular, con unas leyes que las futuras generaciones agradecerán», como la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat (LOTUP) o las de protección del litoral y la huerta. Además, incidió en que la hasta hoy consellera ha tenido que afrontar «muchos de los desmanes del PP, pagando las ayudas a la vivienda».

Mesas de negociación

El dirigente socialista señaló también que se han evaluado «14 o 15 nombres para las sucesivas mesas de negociación que pueda haber del pacto del Botánico» entre los que destaca el veterano Ciprià Císcar. Según el calendario que manejan, hasta el 28 o 29 de mayo se realizará la evaluación del Botánico, qué aspectos hay que mejorar en cuanto a arquitectura institucional, dónde se han cometido errores y qué «protocolos puede haber para la convivencia de diversas posiciones en algunos asuntos». Entre el 29 de mayo y la investidura, que podría ser en torno al 7 u 8 de junio, se podrá definir «ya claramente» una mesa de calendario, de programa, de arquitectura institucional y de concretar quiénes formarán parte del gobierno, «que al fin y al cabo es una decisión del presidente», concluyó Mata.