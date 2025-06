Koldo amenazó a Santos con destapar secretos de Sánchez: «Él me pidió unas cosas»

Es el audio número 8 del demoledor informe de la UCO. Y es uno de los más comprometedores. Y no por las pruebas de los ... millonarios amaños de la obra pública, sino por las confesiones y amenazas que hace Koldo García a Santos Cerdán en una reunión en un establecimiento público el 12 de diciembre de 2023. Para entonces el exportero de prostíbulo y su jefe, José Luis Ábalos, han caído en desgracia y son casi unos apestados y Koldo se lamenta ante el todopoderoso dirigente socialista por su marginación y por lo difícil de conseguir una cita con su otrora amigo y compinche de mordidas.

La Guardia Civil desvela que en ese encuentro –grabado como todos los demás de forma subrepticia por Koldo- Cerdán llegó a reconocer que en el PSOE sabían que la UCO seguía los pasos a esta trama que salpica a los socialistas al menos dos meses antes de las primeras detenciones de la operación Delorme.

«Santos justificó el distanciamiento alegando que le habían avisado de que le estaba investigando la Guardia Civil. Ante este extremo, Koldo le dijo que él sabía que era la Unidad Central Operativa quien le investigaba, profiriendo comentarios amenazantes para con los agentes investigadores si éstos no cesaban en sus seguimientos», señala el atestado del instituto armado.

«Escondido en una puta esquina»

Sin embargo, las amenazas no fueron solo contra la Guardia Civil, sino también contra el propio partido y el mismísimo Pedro Sánchez. Hablando de la investigación de la UCO y refiriéndose al «presidente», Koldo se lamenta ante Cerdan: «yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él (a Pedro Sánchez), porque él, porque él me pidió unas cosas (ininteligible) a través de Jose (Ábalos) ¿vale? Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema». Según Koldo el propio Cerdán le «felicitó» por esas «cosas» que hizo para el jefe del Ejecutivo.

Esa conversación está llena de referencias al presidente del Gobierno. Koldo afirma haberle mandado «recado con un par de personas» a Sánchez, a través de Óscar López y Antonio Hernando. El exasesor de Ábalos, ante el casi silencio de Cerdán que se limita a asentir, afirma que alguien cercano se puso en contacto con Sánchez en Bruselas para hablar sobre Koldo. «Me dijeron que en el Parlamento Europeo, sí, sí, estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto».