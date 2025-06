Los ocho audios de Koldo que acorralan a Cerdán y las adjudicaciones bajo sospecha

Extracto del AUDIO 7 (06:15):

K: Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe... y a mí me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate... Y el hijo de puta del SANTOS se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad... para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de SANTOS me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más.