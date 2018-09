Jorge Rodríguez acusa al PSOE de no «dejarle otra opción» que presentarse como independiente en Ontinyent El alcalde dice «buscar fórmulas» para acudir a la reelección al margen de su partido tras el veto de Ferraz a su candidatura D. BURGUERA Valencia Miércoles, 26 septiembre 2018, 09:43

A las pocas horas de conocer por carta que Ferraz ve imposible que se presente a las primarias del PSPV para ser el candidato del partido en Ontinyent de cara a las próximas elecciones municipales, el alcalde de la localidad ha anunciado a través de las redes sociales que considera que el PSOE «no le deja otra opción» que presentarse a los comicios al margen de los socialistas. Jorge Rodríguez no ha deshojado la margarita. De manera casi inmediata ha desmentido a los que aseguraban que no se planteaba presentarse como independiente, a través de unas siglas dita las del PSPV o mediante una agrupación de electores. La fórmula es lo de menos. Rodríguez ya tiene claro que lo hará. Su decisión es un golpe brutal para el PSPV, que pierde muchas posibilidades de mantener la Diputación de Valencia, que presidió el propio Rodríguez hasta que fue detenido hace tres meses. La fidelidad de la agrupación del PSPV en Ontinyent es total con el alcalde, investigado por la contratación de directivos en Divalterra.

A las dos horas de conocerse la carta de Ferraz anunciando que no podría ser el candidato municipal de los socialistas, Rodríguez expresó por redes sociales sus sensaciones de «rabia e ilusión», «dolor y esperanza», «decepción y apoyo». Una espiral de emociones que no le impide reflexionar ante el hecho de que «Ferraz ha decidido que no puedo encabezar la lista del PSOE», lo que, según el alcalde, le lleva a meditar «si vale la pena formar parte de organizaciones que no ponen a las personas por delante», en referencia a su detención en la Operación Alqueria, de la que mañana se cumplen tres meses y a la reacción inmediata de su partido, que lo suspendió de militancia ese mismo día en que fue detenido. Rodríguez critica que su, cada vez más, expartido es de los que «aplastan el derecho a la presunción de inocencia sin ningún escrúpulo» y sin respetar sus propias normativas. Por todo ello, el alcalde de Ontinyent asegura que «el PSOE de Madrid no nos deja otra opción que buscar otras fórmulas para seguir defendiendo los intereses de Ontinyent h de sus vecinos, como hemos hecho todos estos años». Y se despide de los lectores y quizá del PSPV con un «seguimos adelante. Ontinyent nos une».