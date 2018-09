Ferraz desautoriza a Puig y veta a Jorge Rodríguez como candidato en Ontinyent La dirección nacional envía una carta donde se recuerda al PSPV que el reglamento federal impide la inclusión del expresidente de la Diputación en las listas BURGUERA Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:35

valencia. El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán León, remitió ayer una carta a los secretarios de Organización del PSPV de la Vall d'Albaida y Ontinyent para indicarles que Jorge Rodríguez no puede ser candidato del PSPV-PSOE en las primarias para designar el candidato a la alcaldía de Ontinyent. Los socialistas valencianos son una caja de sorpresa incluso con el viento de cara. Al frente del Gobierno central y de la Generalitat, con las encuestas a favor, pero con el ADN de la discrepancia siempre a punto. Ferraz remitió ayer una carta a los dirigentes del PSPV en la Ejecutiva nacional, así como a la provincial y a la local de Ontinyent donde se advierte de que el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, no puede ser el candidato del partido para repetir al frente de la Alcaldía en las próximas elecciones locales.

La misiva supone una desautorización en toda regla al secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien pretendía salvaguardar la figura de Rodríguez y mantenerle al frente de las listas en Ontinyent. Desde Blanquerías se acogió ayer la carta enviada desde la dirección nacional en la que José Luis Ábalos ocupa un puesto preferente como un jarro de agua fría. La dirección autonómica apela al Código Ético, recuerda que no se ha abierto juicio oral y rechaza la tesis de Madrid. El PSPV de Ontinyent acusa Ferraz de vulnerar los estatutos del PSOE. Ahora se verá si es cierto que Rodríguez no baraja presentarse al margen del que era su partido.

La dirección socialista valenciana tiene muy en cuenta la capacidad de arrastre de Rodríguez en Ontinyent, un respaldo que se extiende no sólo a la agrupación municipal del PSPV sino a buena parte del electorado de Ontinyent. Ferraz reclama coherencia con la decisión tomada por Puig el mismo día en que se produjeron las detenciones de Rodríguez y varios de sus principales colaboradores el pasado mes de junio, cuando Blanquerías suspendió de militancia al alcalde de Ontinyent y le obligó a dimitir como presidente de la Diputación. No obstante, le mantuvo al frente de la Alcaldía, una postura que desde Ferraz se considera poco consecuente. Desde el entorno de Rodríguez se consideró desmesurada la reacción de Blanquerías, que el propio Puig siempre ha defendido como un gesto de «ejemplaridad» que, en cualquier caso, no pretendía condenar al alcalde de Ontinyent, pues si se presenta como independiente podría suponer una sangría de votos para el PSPV, lo que supondría dejar con muy pocas posibilidades a los socialistas para repetir al frente de la Diputación de Valencia.

Blanquerías rechaza la decisión de Madrid y apela al Código Ético del partido

En la misiva enviada desde Ferraz se recuerda a los socialistas valencianos que los militantes que son suspendidos cautelarmente de militancia, como es el caso de Jorge Rodríguez, no pueden participar en los procesos de primarias para elegir candidatos a las alcaldías y diputaciones. Artículo 454 del Reglamento Federal, según arranca la carta, así como el artículo 221. Un veto claro y diáfano con los estatutos en la mano que ha causado estupefacción en Blanquerías.

Con este posicionamiento, la dirección federal del PSOE se opone formal y frontalmente a que Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, suspendido de militancia tras su detención e imputación en la Operación Alquería, pueda presentarse a las elecciones municipales de 2019 como cartel electoral del PSPV, tal y como habían defendido desde la agrupación local, una posibilidad que pretendía secundarse desde Blanquerías.

Ximo Puig aseguró el pasado lunes que «quien decide la presentación o no de un candidato en el Partido Socialista no son los jueces sino la ética». Según el líder del PSPV, Rodríguez «tiene la capacidad de presentarse» como candidato a la alcaldía de Ontinyent por el PSPV y será la agrupación local socialista la que decida sobre la misma. Ferraz no secunda esas ideas.