Jaume Giró EFE

Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido

El exconsejero cesa como diputado autonómico por discrepancias con Carles Puigdemont

Cristian Reino

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:37

El exconsejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giro, formalizará este jueves su renuncia al acta de diputado autonómico y cesará como miembro de la ... ejecutiva de Junts. Giró se aparta de la primera línea por discrepancias con Carles Puigdemont. «No estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mí. Las orientaciones actuales del partido no coinciden con mi manera de entender la política que creo que conviene y necesita el país», ha señalado en un comunicado. Giró es una de las caras visibles del sector más pragmático de Junts. Aboga por un regreso a las políticas de la antigua Convergència: liberal, moderado y pactista y próximo al mundo empresarial.

