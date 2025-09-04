Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido

El exconsejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giro, formalizará este jueves su renuncia al acta de diputado autonómico y cesará como miembro de la ... ejecutiva de Junts. Giró se aparta de la primera línea por discrepancias con Carles Puigdemont. «No estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mí. Las orientaciones actuales del partido no coinciden con mi manera de entender la política que creo que conviene y necesita el país», ha señalado en un comunicado. Giró es una de las caras visibles del sector más pragmático de Junts. Aboga por un regreso a las políticas de la antigua Convergència: liberal, moderado y pactista y próximo al mundo empresarial.

«Cataluña vive por diversas razones en una encrucijada decisiva y la política es excesivamente táctica», critica a Puigdemont en el comunicado en el que cesa como diputado juntero. Se priorizan, a su juicio, los intereses de partido por encima de los de país y eso «dificulta la colaboración entre las fuerzas principales», señala. Giró dio el salto a la política en 2021, procedente del mundo financiero, como alto cargo de La Caixa. Fue elegido consejero de Economía en el Govern de Pere Aragonès, de coalición entre ERC y Junts.

Cuando Puigdemont decidió romper el pacto con los republicanos y que Junts saliera del Govern, Giró fue uno de los consejeros junteros que se opuso. En la nota que ha enviado este jueves, da a entender que aboga por llegar a pactos con las fuerzas catalanas. Su cese ya anticipa que la dirección de Junts no es partidaria de llegar a acuerdos amplios con el Govern del PSC y aboga por una oposición radical a Salvador Illa.

En un comunicado, Junts ha informado que Puigdemont, como presidente de la formación, y Jordi Turull, como secretario general, «respetan» y «lamentan» la decisión de Giró. «Fue un muy buen consejero de Economía. Sus aportaciones a la dirección y al grupo parlamentario siempre han sido positivas y consideradas», señala el partido, que ni siquiera agradece su labor como se suele hacer en estos casos por cortesía.

El comunicado del exconsejero no hace ninguna referencia al acuerdo de Junts con el PSOE para dar apoyo al Gobierno central. Pero su renuncia y el hecho de que afirme que el rumbo actual del partido «dificulta la colaboración» con las fuerzas políticas da pistas de cuál es la opinión mayoritaria en la formación. De hecho, la renuncia se produjo ayer, cuando la ejecutiva hizo balance del pacto con los socialistas y el grado de cumplimiento del acuerdo suscrito para investir a Pedro Sánchez. De la reunión de la ejecutiva juntera salió el aviso de que la decisión sobre si romper o no con Sánchez se adoptará en otoño.