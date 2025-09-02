Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
El presidente de Junts Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. EP/EFE

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Los junteros reclaman a los socialistas interlocutores con «autoridad de negociación» para la mesa de Suiza

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:57

Junts per Catalunya ha situado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de esta tarde en Bruselas en clave de política española y como ... un movimiento de Pedro Sánchez, ha lamentado que llega un año tarde, pero ha valorado que supone un «reconocimiento político» de los socialistas hacia el expresidente de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  5. 5 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  6. 6 Controlado el incendio declarado en Montroy
  7. 7

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  8. 8 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  9. 9 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  10. 10 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»