La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía

El tiempo parece que ha acelerado desde la tragedia de la dana. Recordamos con sorprendente nitidez aquella fatídica tarde como si apenas hubieran transcurrido un ... par de días. Por una parte, porque el dolor de los familiares de las víctimas no admite consuelo. Por otra, porque el asunto se ha instalado permanentemente en el debate político. Los últimos doce meses se han consumido a velocidad de vértigo.

La ineficaz gestión de la dana supuso la salida de tres altos cargos del Consell. Dos por su relación directa con el fenómeno, la consellera Salomé Pradas y su mano derecha, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Un tercer cese, el de Nuria Montes, se produjo al irritar a los familiares de las víctimas por su evidente falta de empatía al trasladar una información. Montes regresó a la patronal hotelera Hosbec, a la gerencia que ya ocupaba antes de ingresar en el Consell.

Pradas, en cambio, se refugió en Castellón, su ciudad natal, donde cuenta con el apoyo de su familia. Su salida del Consell se convirtió en una agonía. Diez días antes de su cese, en todos los corrillos se daba por hecho que sería una de las sacrificadas por el presidente Mazón. Su cara durante la comparecencia del líder popular en Les Corts se convirtió en un duro trance.

Su regreso a la política se antoja un escenario más que remoto, imposible. Incluso si el procedimiento judicial se cierra de manera favorable a la exdirigente. Pradas reabrió su despacho de abogada, actividad que no ejerce desde hace más de 15 años, lo que supone un esfuerzo extra de actualización. Lleva asuntos de Civil, especialmente familia, y también de mercantil. Aparte se ha reincorporado a la Universitat Jaume I (UJI) al departamento de Derecho donde imparte la asignatura de Derecho Civil. Su regreso a la institución académica no ha producido ningún sobresalto ni críticas de sus alumnos.

Fuentes cercanas a la exdirigente sostienen que en contra de lo que pudiera pensarse por la evidente repercusión mediática de la investigación judicial esta no ha tenido consecuencias a la hora de sumar clientes al despacho.

Un impacto negativo que, al parecer, sí ha sufrido la periodista Maribel Vilaplana, la informadora que comió con el presidente Mazón el día de la tragedia. Su figura está envuelta desde entonces en una enorme polémica de la que no consigue desprenderse un año después de la dana ni siquiera con la reciente carta a la ciudadanía en la que matizaba parte de su versión inicial.

El otro gran protagonista judicial de la dana es Emilio Argüeso. El número 2 de Pradas también ha regresado a la tranquilidad de su puesto de funcionario. El que fuera secretario de organización de Ciudadanos en la Comunitat -a él se le atribuye la descomposición del partido a favor de los populares- ejerce ahora como comisario de la Policía Local en la localidad de Marchena, una pedanía de Lorca (Murcia). Se puede decir que sería el número 2 del cuerpo de funcionarios. Se ignora si hace trabajo de calle o su cometido es más de despacho. Pero todo invita a pensar a que se trata de la segunda opción. En su horizonte asoma la posibilidad de una jubilación en un par de temporadas, a los 59 años.

Esto le ofrecería a Argüeso más tiempo para una de sus inquietudes, la formación. El ex alto cargo dispone de tres carreras (Criminología, Periodismo y Derecho) y de varios masters que ha cursado durante su extensa trayectoria política. Su imputación reúne más dudas que la de Pradas. La Fiscalía ya informó a favor de que se archivara la causa contra el exdirigente. Sostiene que desde su posición no tenía la condición de garante a la hora de adoptar medidas de prevención para la ciudadanía. La Audiencia, de momento, ha rechazado esta tesis.