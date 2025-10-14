Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer mañana ante el Supremo
La exconsellera, el día que acudió a declarar a la Ciudad de la Justicia. Iván Arlandis

La exconsellera Pradas critica la falta de colaboración de los agentes de la Generalitat y la retirada de los bomberos del Poyo

La exdirigente busca que la Audiencia archive su causa y recuerda que el Tribunal Supremo descartó responsabilidades en la gestión del Covid

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 13:45

Comenta

Salomé Pradas, la exconsellera de Emergencia investigada por la dana, busca, de nuevo, amparo en la Audiencia de Valencia. La exdirigente pide al tribunal que ... corrija la decisión de la instructora y la deje fuera de la investigación porque su actuación carece de relevancia penal. Se trata de la segunda vez que la imputada acude a la Sala. La primera fue denegada. Tampoco se espera ahora un cambio de criterio porque todavía resta recorrido a esta convulsa instrucción. Algunos de los principales testigos, como Jorge Suárez, ni han comparecido en sede judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  3. 3 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  6. 6 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  7. 7

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 1.000 l/m2 en apenas 20 km2
  8. 8 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  9. 9 Aemet actualiza la previsión del tiempo para esta semana en la Comunitat: ¿Hasta cuándo lloverá?
  10. 10 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La exconsellera Pradas critica la falta de colaboración de los agentes de la Generalitat y la retirada de los bomberos del Poyo

La exconsellera Pradas critica la falta de colaboración de los agentes de la Generalitat y la retirada de los bomberos del Poyo