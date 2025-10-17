Bernabé enfría los intentos de que Mazón no vaya al funeral de Estado por las víctimas de la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha evitado hoy secundar las sugerencias de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón ... no acuda al funeral de Estado del 29 de octubre. Bernabé ha preferido agradecer al Consell que ponga a disposición para el evento que presidirán los Reyes la Ciudad de las Artes y las Ciencias y no ha entrado a valorar las noticias que pretendían montar el relato que de recientes noticias pensadas para la postergación del jefe del Consell del funeral.

A pesar de las peticiones de la prensa que pretendía que Bernabé se pronunciase si está a favor o en contra de la presencia de Mazón, la delegada del Gobierno se ha mantenido firme en su negativa a hacer ese tipo de valoraciones. La dirigente socialista ha recalcado que el próximo 29 de octubre «será un día difícil, duro, y muy triste para todos pero especialmente para los familiares de las 229 personas fallecidas. El Gobierno de España pretende acompañar, honrar y homenajear su memoria. Respeto el dolor de todo el mundo pero el 29 lo prioritario es organizar un acto a la altura de las circunstancias», ha indicado Bernabé.

«Ya habrá tiempo para las reivindicaciones y utilizar los espacios convenientes para pedir explicaciones», ha explicado Bernabé, que ha asegurado que «mi aspiración es que el acto esté a la altura de lo que merecen las víctimas».

La delegada ha querido «agradecer a la Generalitat que ponga ese espacio de la Ciudad de las Cuencias q la disposición del acto».