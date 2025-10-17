Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bernabé dialoga con Mazón, en una imagen de archivo. Efe

Bernabé enfría los intentos de que Mazón no vaya al funeral de Estado por las víctimas de la dana

«Todos debemos estará a la altura de un acto en memoria de los 229 fallecidos. Ya habrá tiempo para las reivindicaciones», ha señalado la delegada del Gobierno

Burguera

Burguera

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:34

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha evitado hoy secundar las sugerencias de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón ... no acuda al funeral de Estado del 29 de octubre. Bernabé ha preferido agradecer al Consell que ponga a disposición para el evento que presidirán los Reyes la Ciudad de las Artes y las Ciencias y no ha entrado a valorar las noticias que pretendían montar el relato que de recientes noticias pensadas para la postergación del jefe del Consell del funeral.

