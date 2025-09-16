Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comisión de la dana en Les Corts. José Cuéllar

La investigación de la dana en Les Corts se reactiva

La comisión se reúne este jueves con el fin de fijar nuevas sesiones mientras el PSPV critica la existencia de una estrategia para «dilatar» las comparecencias y el PP exige que la celeridad «sea recíproca» en el Congreso

E. P.

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:31

La mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes se reunirá este jueves 18 de septiembre para fijar el calendario ... y poner fecha a las próximas sesiones de este foro, que celebró su primera y única convocatoria con comparecencias el pasado 1 de julio.

