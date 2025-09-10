Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La consellera Ruth Merino, en el centro de la imagen. LP

La inversión de la Generalitat va al 22% en julio en el presupuesto de la dana

Merino destaca el aumento de la recaudación por impuestos propios y cedidos, y el PSPV cree que ratifica que «la clase media está pagando más»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:27

El estado de ejecución de los presupuestos de la Generalitat a fecha del pasado 31 de julio, en lo que a gastos se refiere, se ... situaba en el 50%, según los datos de la Intervención de la Generalitat que publica en su página web. No obstante, el porcentaje de algunos capítulos, y en especial los referidos a gastos de capital, arrojan resultados especialmente bajos, que en el caso de las inversiones reales se queda en el 22,10%. Un dato especialmente preocupante si se tiene en cuenta que estos presupuestos son los del ejercicio inmediatamente posterior a la dana del 29 de octubre.

