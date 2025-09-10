La inversión de la Generalitat va al 22% en julio en el presupuesto de la dana

El estado de ejecución de los presupuestos de la Generalitat a fecha del pasado 31 de julio, en lo que a gastos se refiere, se ... situaba en el 50%, según los datos de la Intervención de la Generalitat que publica en su página web. No obstante, el porcentaje de algunos capítulos, y en especial los referidos a gastos de capital, arrojan resultados especialmente bajos, que en el caso de las inversiones reales se queda en el 22,10%. Un dato especialmente preocupante si se tiene en cuenta que estos presupuestos son los del ejercicio inmediatamente posterior a la dana del 29 de octubre.

De hecho, el actual presupuesto de la Generalitat se aprobó a finales del pasado mes de mayo. Los porcentajes de ejecución que aparecen en la información que facilita la Intervención corresponden al cómputo global de la prórroga de las cuentas de 2024 y las nuevas de este 2025. El Consell que preside Carlos Mazón ya ha anunciado su intención de aprobar el anteproyecto de ley de presupuestos para 2026, aún a pesar de que las actuales no tienen ni cuatro meses.

Pero la ejecución de las cuentas actuales no es para echar cohetes. Con la única excepción de los pasivos financieros (el pago de la deuda), con una ejecución superior al 78%, y de los capítulos I –gasto corriente- y IV –transferencia corriente-, el resto presenta porcentajes bajos, que en el caso de los capítulos inversores aún es más evidente.

En el de las inversiones reales, capítulo VI, el presupuesto de inversiones definitivo roza los 2.000 millones de euros, pero el gasto que se considera ejecutado, el de las obligaciones reconocidas netas, se sitúa en 430 millones de euros. En el otro capítulo inversor, el VII de transferencias de capital, el presupuesto definitivo supera los 2.400 millones. Lo ejecutado se queda en 458 millones, el 19%.

En comparación con el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, el porcentaje de ejecución de las inversiones ha mejorado sensiblemente, porque en 2024 se quedaba, al finalizar julio, en el 18% (frente al 22% actual). En cambio, las transferencias de capital alcanzaban un 24%, cinco puntos por encima de la de este año.

La consellera de Hacienda Ruth Merino se refería también este martes a los datos de ejecución del presupuesto. Pero en su caso, ponía el foco en los ingresos. En concreto, destacaba que los ingresos de la Generalitat por impuestos propios y cedidos entre enero y julio se incrementaron un 21,25 % respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar los 1.433 millones de euros.

Merino ha destacado que este aumento es el reflejo de la buena marcha de la economía valenciana, en especial de la actividad inmobiliaria, que se ha visto favorecida por las medidas fiscales implantadas por el Consell. La consellera de Hacienda, el director de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), Ángel Zaera, y la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez, han presentado este martes en Castellón de la Plana los datos tributarios correspondientes a los siete primeros meses del ejercicio, en los que los derechos reconocidos también avanzan un 19,96 % hasta los 1.474 millones.

Ruth Merino ha subrayado que estas cifras demuestran que es posible reducir el esfuerzo fiscal sobre las familias, especialmente con rentas medias y bajas, y al mismo tiempo, estimular la actividad económica, lo que acaba redundando en un incremento de los recursos para la Administración. «El alivio fiscal selectivo con medidas como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o las deducciones sociales son una de las banderas de este Consell, que seguirá avanzando con responsabilidad en esta senda porque los hechos nos dan la razón», ha argumentado la consellera.

Por su parte, el portavoz de Hacienda de los socialistas en Les Corts, Toni Gaspar, ha replicado a la consellera de Hacienda. «Si se ingresa más, y se han bajado los impuestos a unos pocos, por lógica alguien está pagando más: la clase media. Mazón venía a salvar de lo que él tildaba de 'infierno fiscal', pero se le olvidó decir que sólo a unos pocos. Los demás pagan más y tienen peores servicios». «Porque eso de la curva de laffer –la teoría de que unos impuestos más bajos pueden aumentar los ingresos fiscales- es demasiado vintage, ni funciona ni se le espera».