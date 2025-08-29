Mazón activa la maquinaria para presentar presupuestos de la Generalitat para 2026

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, quiere que su Gobierno apruebe el anteproyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026. Así se ... lo ha trasladado ya a sus más estrechos colaboradores, con el objetivo de que activen la maquinaria para la preparación de las nuevas cuentas, sólo tres meses después de haber aprobado las cuentas de 2025, marcadas por la reconstrucción tras la dana que arrasó en octubre pasado media provincia de Valencia.

La decisión del jefe del Consell ha cogido con el pie cambiado a algunos de sus más estrechos colaboradores, que en privado ya habían mostrado su convencimiento de que el president preferiría prorrogar las actuales cuentas autonómicas antes que abrir el debate sobre unos nuevos presupuestos, para los que volvería a necesitar sí o sí del respaldo parlamentario de los diputados de Vox para su aprobación, con lo que ello podría suponer de abrir el debate sobre las exigencias de la formación que lidera Santiago Abascal.

Pero Mazón está convencido de la conveniencia de sacar adelante nuevos presupuestos y dar así normalidad al desarrollo de la legislatura. Aprobado el Plan Endavant y toda la relación de actuaciones necesarias para sacar adelante la reconstrucción, y con el buen ritmo que lleva la recuperación de las infraestructuras dañadas por la riada, contar con nuevos presupuestos contribuiría a acelerar ese proceso de reconstrucción, redefiniendo prioridades y poniendo los recursos necesarios para encarar la recta final de la legislatura.

Las cuentas actualmente en vigor, las de 2025, se aprobaron a finales del pasado mes de mayo, después de que el Consell se viera obligado a prorrogar las de 2024 como consecuencia de la dana –y cuando ya tenía prácticamente perfilados los nuevos presupuestos-. El Consell ha venido poniendo en valor la trascendencia de haber aprobado unos presupuestos con los que encarar la reconstrucción, y esa circunstancia también fue reconocida por la dirección nacional del PP, que ha venido remarcando que, a diferencia de lo que ocurre con Pedro Sánchez (dos años con los presupuestos prorrogados como consecuencia de su debilidad parlamentaria), el Gobierno valenciano sí que fue capaz de obtener los votos necesarios en Les Corts para aprobar sus cuentas. Mazón tiene en cuenta esa normalidad que supone aprobar los presupuestos cada año como muy determinante para tratar de conseguirlo de nuevo para 2026.

Negociar con Vox

Eso sí, aprobar los presupuestos obliga al PP valenciano a negociar de nuevo con Vox, el partido que respaldó su investidura en 2023, con el que gobernó durante prácticamente el primer año de su mandato que y que votó a favor de las cuentas actualmente en vigor. Eso sí, un apoyo a cambio de la incorporación de algunas de las principales enmiendas y reivindicaciones de la formación que lidera Santiago Abascal. Entre ellas, las que acabaron introduciendo recortes en las subvenciones de la administración autonómica a patronal y sindicatos, o en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Medidas que han generado una amplia polémica y que han obtenido el rechazo radical de los grupos de la oposición, que votaron en contra de esos presupuestos.

El empeño del president del Consell por aprobar nuevos presupuestos, huyendo por tanto de la críticas que generaría el hecho de que ni siquiera lo intentara, tal y como ha venido haciendo Sánchez los últimos dos años, contrasta con la percepción que existía entre algunos de sus colaboradores respecto a la conveniencia de evitar abrir ese debate –el de las condiciones del necesario pacto con Vox para aprobar esas cuentas- justo cuando se va a cumplir un año de la dana que arrasó media provincia de Valencia y dejó 228 muertos.

De hecho, el convencimiento de que el nuevo curso político tendrá un arranque agitado, con un debate de política general 'a cara de perro' y sendas citas el mes de octubre, la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y la conmemoración del primer aniversario de la riada, hacía pensar a estos colaboradores que sería mejor no abrir nuevos frentes políticos con una negociación con el partido de Abascal que puede obligar a hacer más cesiones en las nuevas cuentas de las que el PP valenciano esté en condiciones de aceptar.

Pero Mazón está convencido de la necesidad de persistir en la recuperación de la normalidad institucional, incluida la aprobación anual de los presupuestos. Una apuesta con la que conducir la legislatura hasta su final, en mayo de 2027, poniendo siempre el compromiso de la reconstrucción como principal prioridad política de su mandato.