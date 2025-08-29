Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos detenidos en el aeropuerto de Valencia con 20 kilos de marihuana
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. Iván Arlandis

Mazón activa la maquinaria para presentar presupuestos de la Generalitat para 2026

El president se decanta por tratar de aprobar las cuentas del próximo año pese a las voces de su entorno partidarias de prorrogar las actuales

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:09

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, quiere que su Gobierno apruebe el anteproyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026. Así se ... lo ha trasladado ya a sus más estrechos colaboradores, con el objetivo de que activen la maquinaria para la preparación de las nuevas cuentas, sólo tres meses después de haber aprobado las cuentas de 2025, marcadas por la reconstrucción tras la dana que arrasó en octubre pasado media provincia de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  3. 3 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  4. 4 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  5. 5 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  6. 6 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  7. 7 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  8. 8 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  9. 9

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  10. 10 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón activa la maquinaria para presentar presupuestos de la Generalitat para 2026

Mazón activa la maquinaria para presentar presupuestos de la Generalitat para 2026