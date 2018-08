La Guardia Civil investiga un concierto en las fiestas de Paiporta por delito de odio

Una banda independista en el festival

Las fiestas continúan en la localidad de Paiporta. Anoche, al cierre de esta edición, estaba prevista la actuación del grupo Atzembla, banda que participó en un concierto por la independencia en Ulldecona. El PP adelantó ayer que iba a vigilar qué tipo de mensajes se vierten durante la intervención del grupo en las fiestas del municipio. Desde las filas populares no critican tanto la difusión de estos mensajes, sino lo que censuran es que la actuación sea costeada con dinero público. «Si estos grupos contrataran un local y vendieran sus entradas, el PP no tendría nada que decir al respecto», manifestó Ibor. Pero no es este el caso, según explicaron las mismas fuentes.