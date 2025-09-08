González Pons lleva la discriminación al valenciano del Gobierno a Europa

El vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha enviado una carta al ministro de Exteriores, José Manuel ... Albares, en relación con sus «lamentables declaraciones» –así las califica– de esta semana en las que se negaba a reconocer el valenciano en Europa y limitaba esa posibilidad al catalán, el gallego y el vasco.

La misiva, remitida también a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la de la Comisión, Ursula von der Leyen y del Consejo Europeo, Antonio Costa, señala el informe de la Eurocámara adelantado por este periódico que proclama que el valenciano es una lengua distinta del catalán y considera, por tanto, que «el Parlamento Europeo no puede apartarse de su criterio en ninguna circunstancia», es decir, que no cabe reclamar para unas lenguas oficiales un estatus distinto al de otras.

En la carta a la que ha tenido acceso este periódico, el eurodiputado valenciano anuncia que denunciará esta situación «en el Parlamento Europeo, cuyos servicios ya han desautorizado el criterio del Gobierno» y en las restantes instituciones comunitarias pertinentes, para trasladar «que la motivación de la propuesta del Gobierno de España no tiene nada que ver con la defensa de la identidad española plurilingüe o la construcción europea», sino con la «debilidad de su presidente, que inevitablemente tiene que someterse a las exigencias de sus socios para mantenerse en el poder». A fin de cuentas, añade, «lo único que diferencia al valenciano del catalán, el gallego y el euskera es que se habla en una región que no tiene un partido independentista de los que apoyan al Gobierno».

El escrito de González Pons destapa la discriminación que el Gobierno de Pedro Sánchez viene haciendo del valenciano al no incluirlo en el mismo régimen que el catalán, el gallego y el euskera. Una diferenciación que, de facto, reiteró esta semana el ministro Albares en una entrevista, cuando proclamó hasta en tres ocasiones que la propuesta del Gobierno para que Europa reconozca las lenguas oficiales en España incorpora exclusivamente a estas tres, y deja fuera en cambio al valenciano. Las preguntas al ministro en relación con esa ausencia no tuvieron respuesta.

En su carta, el también portavoz del PP europeo señala que para los valencianos, «nuestra lengua no es solo un medio de comunicación, es el legado recibido de muchas generaciones que han amado, soñado y luchado en cada una de sus expresiones, y que nosotros, a su vez, trasladaremos a nuestros hijos. Cada palabra valenciana encierra siglos de historia, de una cultura y una identidad compartidas que nos hacen ser quienes somos hoy en día. Discriminarla no solamente es una gran injusticia lingüística, sino un ataque contra quienes la hablamos y la defendemos cada día. Como valenciano, no voy a quedarme parado». Y añade: «Resulta inaceptable que un Ministro del Gobierno espanol no respete el ordenamiento constitucional. La política nunca está por encima de la Ley: o cambia la Ley o la respeta».

La polémica sobre la discriminación del valenciano saltó esta semana con la entrevista al ministro Albares y su ninguneo al valenciano. La respuesta del Gobierno valenciano no se hizo esperar; el president Carlos Mazón exigió primero disculpas públicas al ministro y anunció después que solicitaría su reprobación en Les Corts en el caso de que no rectificara.

En paralelo, un informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), elaborado a partir de una petición de González Pons, proclamaba que junto con el castellano, el valenciano es la lengua oficial en la Comunidad Valenciana (de la misma manera que el euskera lo es en el Pais Vasco y Navarra, el gallego lo es en Galicia, el catalän lo es en Cataluna y Baleares y el aranés lo es en Cataluña). De hecho, ese informe es el que deja en evidencia la decisión del Gobierno para que Europa reconozca unas lenguas y no a otras.

El ministro «ignora el Estatuto y la Constitución», según la RACV

En un contundente comunicado, la Real Academia de Cultura Valenciana arremetió ayer contra el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por sus recientes declaraciones de menosprecio del valenciano. Para la RACV, que se pronuncia sobre este particular «en defensa del nombre y la entidad» del idioma autóctono y «condena» las palabras del ministro «en contra de su reconocimiento oficial en Europa», Albares significa que «ignora el Estatuto de Autonomía y la Constitución».

Según explicaba en una nota de prensa, la RACV entiende que «la conciencia lingüística de los escritores valencianos a lo largo de la Historia no ofrece indicios de duda». «Desde las primeras manifestaciones literarias valencianas», prosigue, «los diferentes autores siempre han asumido y expresado que sus textos estaban escritos en lengua valenciana, como lo demuestran abundantísimos testigos escritos de todas las épocas».

A este argumento, añade que «la conciencia lingüística actual de la gran mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana» se decanta en esa misma dirección que su comunicado defiende: «El idioma que hablan se denomina valenciano y es una modalidad con personalidad propia y diferenciada de las de su entorno». De ahí sus reproches para Albares y quienes enarbolan «determinados esfuerzos políticos, económicos e institucionales que, obsesivamente y desde hace décadas, pretenden cambiar esta realidad sociológica incuestionable y legítima, intentando actuar especialmente en las nuevas generaciones».