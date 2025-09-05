Illa dice que debate sobre la denominación valenciano-catalán está «académicamente resuelto» y llama a «sumar todos»

El 'president' de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sostenido, preguntado por si es partidario de la doble nomenclatura valenciano/catalán, que este «debate» ... está «académicamente resuelto» y «cerrado» y ha asegurado que lo «más relevante» al respecto es que «sumemos todos». «Y algunos tienen cosas que hacer aquí que no han hecho», ha asegurado.

Illa ha señalado, en un desayuno organizado por Prensa Ibérica este viernes en València, que el «punto esencial» es que las lenguas que se hablan en territorios «donde viven más de 20 millones de ciudadanos españoles» como el catalán-valenciano, euskera y gallego tengan «un estatus oficial en Europa».

Dicho esto, ha hecho un llamamiento «directo» al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, un «gallego y presidente durante cuatro legislaturas de una comunidad con una lengua propia», ya «no para que levante el teléfono y diga estamos de acuerdo, adelante, sino para que dé instrucciones de que no levanten el teléfono desde su partido para decir que frenen eso».

«No le pido que levante el teléfono para decir adelante, estamos de acuerdo. Le pido que diga a los suyos 'no levantad el teléfono' para frenarlo. Eso es lo que le pido a Feijóo y que sea coherente con lo que hizo cuando era presidente de Galicia», ha expresado.

Historia, cultura y lengua comunes

Paralelamente, durante su exposición, el presidente catalán ha destacado los «vínculos» que unen Cataluña con el resto de comunidades autónomas y ha asegurado que en el caso de la Comunitat Valenciana son «obvios y ampliamente conocidos»: «Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra lengua, más allá de interpretaciones y valoraciones, no se entiende una sin la otra».

Además, Salvador Illa ha repasado los lazos comunes de ambas regiones y ha resaltado que la catalana y la valenciana son «motor de prosperidad» en el eje Mediterráneo y ambas tienen «sociedades plurales y complejas» pero «es mucho más lo que nos une que lo que nos separa», ha afirmado.

Como ejemplo de ello, ha expuesto: «Son miles los niños y jóvenes valencianos que leen revistas como Camacuc, miles los lectores catalanes que leen libros editados por Afers o Bromera, y miles los lectores catalanes que disfrutan del maestro Joan Francesc Mira o de las novelas de Isabel Clara Simó o Ana Monner».

«No nos reduzcamos y nos simplificamos, no caigamos en tópicos y en caricaturas banales. Mirémonos a los ojos, mirémonos y reconozcámonos tal como somos. Si lo hacemos, nos daremos cuenta de que también que compartimos desafíos, oportunidades y responsabilidades», ha agregado.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en declaraciones a los medios tras el encuentro y preguntada por las afirmaciones del titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la oficialidad en Europa, ha asegurado que «todo el mundo ha entendido que cuando está hablando el ministro del catalán está hablando del catalán/valenciano». «Es que lo ha dicho hoy mismo el presidente (Illa), este debate está ya cerrado hace tanto tiempo», ha agregado.

Morant explica que Albares al hablar del catalán en Europa lo hacía «del catalán/valenciano»

Dicho esto, ha mostrado la «vergüenza ajena que sentimos todos los valencianos» cuando escuchamos al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, pedir la dimisión de alguien«, ya que él »debería haber dimitido desde hace diez meses« por su gestión de la dana.

Además, ha afeado al jefe del Consell que esté «pidiendo que se respete el valenciano» mientras está «sacándolo, por ejemplo, de la radiotelevisión pública», À Punt, y tras haber impulsado «una consulta absurda e innecesaria a los padres y madres» sobre la lengua base.

«Un presidente que forma parte del PP que votó en contra de que se hable el valenciano en el Congreso de los Diputados, que forma parte del PP que con mayoría absoluta no permite hablar valenciano en el Senado», ha incidido Morant, que ha cuestionado que Carlos Mazón «exija respeto al valenciano en perfecto castellano». «Si no fuera porque es tan trágico sería cómico», ha zanjado.