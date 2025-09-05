Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salvador Illa y Diana Morant, este viernes en Valencia. EP

Illa dice que debate sobre la denominación valenciano-catalán está «académicamente resuelto» y llama a «sumar todos»

Insta a Feijóo a que sea «coherente con lo que hizo cuando era presidente de Galicia» y no anime a «frenar» la oficialidad de lenguas

EP

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:01

El 'president' de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sostenido, preguntado por si es partidario de la doble nomenclatura valenciano/catalán, que este «debate» ... está «académicamente resuelto» y «cerrado» y ha asegurado que lo «más relevante» al respecto es que «sumemos todos». «Y algunos tienen cosas que hacer aquí que no han hecho», ha asegurado.

