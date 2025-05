El Gobierno no aclara qué ha pasado con los 100 millones de la UE para la dana

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha aclarado en el Senado qué ha pasado con los 100 millones de euros de la Comisión Europea destinados a ... hacer frente a los daños causados por la dana del 29 de octubre. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, interpelado el martes por la tarde sobre esta cuestión, se ha limitado a sacar pecho de las nueve ocasiones, ha dicho, que ha visitado Valencia en los últimos siete meses para comprobar el proceso de recuperación económica de la zona afectada por la riada. Pero ha evitado toda referencia a esos 100 millones de euros de los que informó hace pocas fechas este diario.

¿Y esos 100 millones de euros? Un comunicado oficial de la Comisión Europea informaba el pasado 31 de marzo de que en esa fecha se había abonado «un anticipo de 100 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) a España para ayudar a financiar sus esfuerzos de recuperación tras la tormenta DANA de octubre de 2024 en Valencia. Se trata del importe máximo permitido en virtud del FSUE como anticipo». Así se informaba en la web oficial de la Unión Europea hace ya más de mes y medio. «La Comisión está evaluando en estos momentos la solicitud oficial de indemnización al FSUE presentada por España en enero de 2025. Una vez concluida esta evaluación, la Comisión presentará una propuesta sobre el importe total que se concederá a España con cargo al FSUE», se añadía.

El comunicado de la Comisión Europea certificaba el acuerdo de Bruselas para activar ese Fondo de Solidaridad de la UE, un instrumento de socorro posterior a las catástrofes que proporciona apoyo financiero a los Estados miembros de la UE y a los países candidatos para sus esfuerzos de recuperación tras catástrofes naturales graves. Cien millones de euros como anticipo de una ayuda que necesariamente debería de ser muy superior, a la vista de los gigantescos daños causados por la dana que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia y dejó 228 víctimas mortales.

La senadora valenciana Eva Ortiz le ha preguntado al ministro Cuerpo por estos fondos, de los que, ha subrayado, la administración autonómica valenciana ha tenido noticia a través del comunicado de prensa de la Comisión Europea, y en ningún caso porque el Gobierno central le haya trasladado notificación alguna.

«En diez minutos (de comparecencia del ministro) he echado en falta que dedicara al menos uno a contestarme sobre esos 100 millones de euros, no ha aclarado si es cierto que la Comisión Europea haya remitido esos 100 millones, si se lo ha comunicado al Gobierno valenciano o si están haciendo algo con ese dinero», le ha reprochado la exsecretaria general del PP valenciano, que le ha reprochado que la normativa dispuesta para que los agricultores se puedan beneficiar de los fondos habilitados para el campo valenciano afectado por la dana «deja fuera al 80% de los agricultores valencianos. Eso no puede pasar», ha zanjado en su interpelación sobre el uso de los fondos Next Generation.

Ortiz ha recordado que en el mes de enero la consellera de Hacienda Ruth Merino solicitó un adelanto de ese Fondo proveniente de la UE «y ni siquiera ha recibido una respuesta». Y ha añadido: «Con este tipo de cosas no podemos jugar ninguno, porque van las personas antes del Gobierno de Pedro Sánchez», ha señalado.

Tal y como adelantó este diario, el departamento que dirige Merino remitió una carta al ministerio en la que le solicitaba formalmente un anticipo a cuenta de los recursos que facilitaría Bruselas con cargo a ese mismo Fondo de Solidaridad. Un anticipo, no recursos a fondo perdido (que también se han solicitado sin éxito) ni la reasignación del 10% de los fondos europeos a través del mecanismo Restore, el nuevo programa de la Unión Europea diseñado para facilitar la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales y que permite a la UE movilizar fondos de forma rápida y localizada para reconstruir infraestructuras y proporcionar asistencia básica en zonas afectadas.

Y la respuesta del Gobierno fue… ninguna. Las fuentes de la conselleria de Hacienda consultadas por este diario confirman que a fecha de este lunes no hay novedad ni comunicación alguna, ni respecto a los 100 millones habilitados por la Comisión Europea, ni respecto al anticipo solicitado en enero.

En su respuesta, el ministro se ha mostrado dispuesto a celebrar un debate específico sobre las ayudas de la dana. Cuerpo no ha hecho alusión alguna a ese fondo de 100 millones de la UE –ni en su primera intervención ni tampoco en esta segunda-, pero sí que ha señalado que ha estado nueve veces en Valencia comprobando como era la vuelta a la normalidad del tejido productivo valenciano.

El titular de Economía ha cifrado en 5.400 millones las ayudas que ya han llegado a los afectados por la dana, entre los que se incluyen sobre 3.000 millones abonados por el consorcio de compensación de seguros, con una tasa de resolución de expedientes cercana al 96%. «La velocidad con la que estamos desplegando estas ayudas es una velocidad record», ha proclamado.