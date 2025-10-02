Génova exige que Morant cese a su número dos por el rifirrafe con una diputada con Síndrome de Down

Escala al ámbito nacional el error del número dos de Diana Morant en el PSPV al arremeter contra la diputada Mar Galcerán, con Síndrome de ... Down, por considerar que tiene la «mente sucia» durante una discusión en redes sociales. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado por redes sociales que Vicent Mascarell, número dos del PSPV, sea cesado.

«El PSOE demuestra una vez más su podredumbre moral y su sectarismo sin límites. No todo vale en política. Exigimos a Diana Morant el cese inmediato de su número 2 por unas declaraciones repugnantes e inaceptables contra la diputada del PP Mar Calcerán. Mar, tienes todo el apoyo de la familia del PP. Gracias por tu trabajo y por ser un ejemplo de superación, determinación y compromiso real con la igualdad», ha indicado Tellado en la red X, antes Twitter.

«Difícilmente puede ser cívida una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia. Mazón dimisión», ha publicado Mascarell cuando todavía una hora para comenzar la sesión de control en Les Corts este jueves. Eran las 9 de la mañana y el número dos de Morant ejercía ya de punta de lanza socialista.

Cuando comenzaba la sesión, a Mascarell, a través de las redes sociales, le ha contestado Galcerán, que le ha acusado de tener «la boca muy sucia. Yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice». Ante lo cual, Mascarell le ha respondido: «Y tú la mente». El error del número dos de Morant ha sido tan evidente que, finalmente, ha pedido públicamente perdón.

«Hoy el PP de Mazón ha querido desviar el foco de lo importante, su negligente gestión, tergiversando respuesta a un tuit. Pido disculpasa aquellas personas que se hayan visto ofendidas y especialmente a Mar Garcerán. Que estas cosas no nos desvíen del camino: Mazón Dimisión«, ha señalado finalmente Mascarell en redes sociales.

Fuentes del PSPV cercanas al secretario de Organización aseguran que Mascarell no tenía conocimiento de la situación de Garcerán. «No tenía intención de ofenderla. Era una respuesta al que ve un insulto en una crítica política», señalan las mismas fuentes, mientras que en la bancada de los socialistas, caras largas porque «siempre parece que hay ganas de fastidiarle a Muñoz las sesiones de control a Mazón». Tremendo.

Desde la dirigencia socialista en Valencia se apunta, en cualquier caso a que «el contexto es el que es», y que «quien tiene que tomar la decisión de ir o no ir a la procesión cívica es Mazón». Para las mismas fuentes, el presidente ha sobreactuado este jueves. Curiosamente, el jefe del Consell ha acusado también a la oposición de «sobreactuar». Para el PSPV, el presidente busca excusas para justificar su ausencia frente a la posibilidad de recibir duras críticas durante la procesión. Fuentes populares admiten que se trata de una situación, la de la seguridad de Mazón, que preocupa en las filas del PP.