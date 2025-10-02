Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Tellado. EP

Génova exige que Morant cese a su número dos por el rifirrafe con una diputada con Síndrome de Down

Tellado cree que «el PSOE demuestra una vez más su podredumbre moral y su sectarismo sin límites. No todo vale en política», a pesar de que Mascarell se ha disculpado por tildar a Mar Galcerán de «mente sucia»

Burguera

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:04

Comenta

Escala al ámbito nacional el error del número dos de Diana Morant en el PSPV al arremeter contra la diputada Mar Galcerán, con Síndrome de ... Down, por considerar que tiene la «mente sucia» durante una discusión en redes sociales. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado por redes sociales que Vicent Mascarell, número dos del PSPV, sea cesado.

