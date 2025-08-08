Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José María Ángel, en uno de sus actos como comisionado de la dana. Efe/Ana Escobar

848.000 euros, el dinero que ganó Ángel con su presunto título falso

El funcionario del PSPV siguió recibiendo remuneración de la Diputación durante su etapa de alcalde de l'Eliana

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:20

No se puede hablar de funcionarios ricos salvo contadísimas excepciones, pero un sueldo de la administración, en determinadas posiciones, permite una vida holgada. Es el ... caso, por ejemplo, de José María Ángel, ese político siempre atento a los medios de comunicación, cercano y de trato cordial, que ahora arrastra su reputación como si fuera una enorme piedra.

