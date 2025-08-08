848.000 euros, el dinero que ganó Ángel con su presunto título falso

No se puede hablar de funcionarios ricos salvo contadísimas excepciones, pero un sueldo de la administración, en determinadas posiciones, permite una vida holgada. Es el ... caso, por ejemplo, de José María Ángel, ese político siempre atento a los medios de comunicación, cercano y de trato cordial, que ahora arrastra su reputación como si fuera una enorme piedra.

Un informe de Antifraude lo deja como un impostor al supuestamente haber falsificado un título universitario para obtener su plaza en la Corporación municipal. Su dilatada carrera funcionarial, que arrancó en los noventa, le ha generado unos interesantes ingresos. En total, la Diputación -un órgano que se caracteriza por los buenos sueldos y condiciones de su plantilla- le ha pagado 848.000 euros. Una cantidad en bruto, claro. De ahí hay que descontar las correspondientes retenciones.

La llegada de José María Ángel a la Diputación hay que contextualizarla en un periodo embrionario de la Administración autonómica. Los primeros sueldos del excomisionado para la dana se pagaban todavía en pesetas. En total, 11 millones que se deben sumar a la cantidad anterior. Buena parte de la carrera del funcionario se ha desarrollado bajo el paraguas protector del PSPV. Primero, en su dedicación más longeva, como alcalde de la localidad de l'Eliana donde ha gobernado cerca de dos décadas. En concreto, de 1997 a 2015. Hay edificios municipales que incluso llevan su nombre.

Pero durante parte de ese periodo, de 1998 a 2011, según los archivos de la Corporación provincial, mantuvo su sueldo de la Diputación. Una remuneración que no deja de aumentar. Los 42.000 euros que cobraba a principio del milenio se han convertido en 67.000 una década más tarde. Lo más probable es que renunciara a la remuneración de alcalde por ser menor o por aligerar las cuentas de la institución local.

Sus ingresos como funcionario descienden en la siguiente etapa, la que coincide con su representación como senador autonómico. Y también en el periodo del Botánico donde se convierte en secretario autonómico de Emergencias con los gobiernos de Ximo Puig. Durante todo este período cobra de la Generalitat valenciana y no tiene anotaciones contables en la Diputación. El fin del Botánico le obliga a buscar refugio, de nuevo, en la Corporación que ahora preside Vicent Mompó. Es ahí donde regresa a mediados de 2023 y pasa todo el 2024. Sólo durante este último periodo se ha embolsado cerca de 100.000 euros.

La Fiscalía mantiene unas diligencias abiertas desde que recibiera el informe de Antifraude donde se detallaban las sospechas acerca de cómo obtuvo esa titulación universitaria en un momento, además, en el que no se impartía esa formación. El delito de la falsedad parece prescrito porque se cometió hace ya más de 40 años. Pero hay quien sostiene que se podría reclamar parte del dinero percibido como un supuesto delito de malversación. La Diputación baraja participar en una eventual investigación judicial para defender sus intereses. Los últimos años, sin duda, no estarían prescritos.

Toda esta investigación ha generado una evidente intranquilidad en el funcionario que tuvo que dimitir de su puesto de comisionado de la dana ante la ausencia de unas explicaciones mínimamente convincentes. Los problemas se extienden también a su pareja, Carmen Ninet. Una mujer que ha disfrutado de interesantes retribuciones siempre de la mano del PSPV.

De hecho, el matrimonio es uno de los más activos de la organización socialista. Se da la circunstancia de que Ninet es la subdirectora del MuVim, un puesto para que el también necesita ser licenciada. Pero, al parecer, tampoco tiene esta formación. Se apunta que ni siquiera el Bachillerato. Pero gana unos 100.000 euros al año. La Diputación le ha pedido explicaciones. El plazo termina el próximo viernes. Un final de etapa, sin duda, convulso para el matrimonio socialista.