Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla este miércoles con la nueva tarifa: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
El empresario y pareja de Ayuso, Alberto González Amador este martes durante su testimonio. R. C.

«El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»

González Amador acusa a García Ortiz de «reventar sus derechos» en el juicio en el Supremo y Miguel Ángel Rodríguez defiende que Ayuso era el objetivo del «aparato del Estado»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

«El fiscal general me mató públicamente, reventó mis derechos; soy el delincuente confeso del Reino de España, me doy por condenado en mi causa ... por delitos fiscales. Solo me quedan dos caminos: o me voy de España o me suicido». El punto de no retorno para Alberto González Amador comenzó la mañana del 14 de marzo de 2024. Ese día la Fiscalía publicó una nota de prensa para desmentir el «bulo» propagado en redes sociales la jornada anterior por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y que algunos medios amplificaron. Una información que detalló que el fiscal del caso ofreció un pacto al abogado del empresario por la comisión de dos delitos tributarios, pero que «por órdenes de arriba» finalmente se retiró, cuando en realidad fue al revés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  2. 2 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  3. 3 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  8. 8 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  9. 9 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  10. 10 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»

«El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»