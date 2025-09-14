Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 553.034,17 euros en dos provincias este sábado
García Ortiz, en la ceremonia de inicio del curso judicial. EFE

Una Fiscalía General en zozobra: cuatro dimitidos, un destituido, un muerto en el cargo y ahora el hito del primer enjuiciado

El envío de García Ortiz al banquillo por el caso del novio de Ayuso constituye el episodio más excepcional en democracia de una institución recorrida por las polémicas y siempre bajo la sombra del intervencionismo gubernamental

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:06

Dentro de apenas dos meses el Estado de derecho español sumará una imagen inédita a su álbum de las primeras veces. En un país que, ... entre otras muchas causas, ha afrontado las condenas por el golpe del 23-F, la larga cadena de procedimientos para combatir el terrorismo de ETA y sus complicidades, el sumario por la masacre del 11-M yihadista, el enjuiciamiento de los líderes del 'procés' independentista en Cataluña o investigaciones por corrupción que han salpicado incluso a la Jefatura del Estado, el artesonado del Supremo enmarcará el inédito retrato de un fiscal general sentado en la sala no para ejercer su labor, la acusación pública, sino por estar él acusado de una actuación presuntamente delictiva. Lo nunca visto en una España que ha asistido ya a unas cuantas excepcionalidades en democracia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  2. 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  5. 5 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  8. 8 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
  9. 9 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent
  10. 10 Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una Fiscalía General en zozobra: cuatro dimitidos, un destituido, un muerto en el cargo y ahora el hito del primer enjuiciado

Una Fiscalía General en zozobra: cuatro dimitidos, un destituido, un muerto en el cargo y ahora el hito del primer enjuiciado