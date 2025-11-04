Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Camarero, «orgullosa» de Mazón: «Es un día difícil»
Francesc Vallès, exsecretario de Estado de Comunicación. EFE

El exjefe de comunicación de Moncloa niega que difundiera el correo del novio de Ayuso

Francesc Vallès cierra filas con la gestión de este asunto en Presidencia y una fiscal relata que García Ortiz cambia de móvil una vez al año

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:48

La sesión matinal de la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado ha versado sobre una miscelánea de asuntos que rodean la acusación ... contra Álvaro García Ortiz. El borrado del teléfono móvil y de los correos del máximo responsable de la Fiscalía, el comunicado que lanzó el departamento de comunicación para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, o el interés de Moncloa sobre el expediente que afectaba a Alberto González Amador han copado el grueso de las declaraciones testificales.

