Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. EFE

Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada»

Los populares siguen descartando forzar una moción de censura y dan por hecho que Sánchez seguirá para blindarse ante las causas a su familia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:06

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado directamente a Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción vinculados a sus familiares. «Que se ... busque en otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada», ha dicho Feijóo, en una comparecencia en el Congreso, después de que este miércoles el juez Juan Carlos Peinado informara a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado si llega a juicio.

