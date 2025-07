Feijóo vuelve a ligar el futuro de Mazón a la reconstrucción tras la dana

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a ligar el futuro político del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al desarrollo de ... la reconstrucción. No parece que aquel runrún de una salida del jefel del Consell durante el verano se vislumbre de las palabras de Feijóo, quien ha relatado también su reunión con las asociaciones de víctimas de la dana celebrada este miércoles.

«Fueron encuentros cordiales, constructivos y clarificadores, porque hay cuestiones que no conocían con exactitud. Pensaban que quien tenía que solicitar la declaración de emergencia nacional era la Generalitat, y no, es una competencia exclusiva e indelegabel del Gobierno y debía haberla activado. La emerencia nacional no depende de Mazón, sin de Sánchez, y tanto la Generalitat como la Delegación de Gobierno la podían haber pedido, pero el que tenía esa competencia de decidir era el Gobierno central», ha recalcado Feijóo.

El líder nacional del PP ha recordado que «en los primeros días, cuando nadie llegaba a los pueblos y los ciudadanos no tenían acceso a alimentos, medicinas o informacion, los unicos que podían acceder eran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dirigidos por el Gobierno central, y no se desplegaron aunque eran los únicos que podían hacerlo».

Feijóo ha señalado que «hemos presentado un plan valenciano de 12.000 millones de euros, por parte del PP, y lo que les hemos comunicado y ha quedado claro es que no se puede seguir utilizando a las víctimas para hacer politica».

«Mientras el PP cometió en su gestión aciertos y errores, pero intentó socorrer a la gente, el PSOE presentó mociones de censura», aseguró Feijóo, quien ha considerado que, en relación a las asociaciones SOS Desaparecidos, y Damnificados Horta Sud-Valencia, «hemos logrado una empatía que no existía con las víctimas, y he pedido a Mazón que insista en pedir coordinación con el Gobierno».

Precisamente, respecto al futuro del presidente de la Generalitat, Feijóo ha recordado que «ninguna de las dos organizaciones me pidió la dimisón de Mazón. Una no lo pidió y otra tiene la opinion de que no debería continuar, que respeto, pero les recordé que el futuro de Carlos Mazón va unido a la reconstucción y debemos ver cómo evoluciona la reconstrucción y cuál es el resultado de unir su futuro político a la reconstrucción».

«He salido contento de esas reuniones. Ha sido una reunión cordial. En las investigaciones del Congreso y el Senado queremos saber la verdad. La reparación de las víctimas es nuestra prioridad junto a la reconstrucción», ha zanjado Feijóo.