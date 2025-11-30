Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El expresidente Eduardo Zaplana sale del tanatorio. A la derecha, con chaqueta blanca, Alicia de Miguel.

El expresidente Eduardo Zaplana sale del tanatorio. A la derecha, con chaqueta blanca, Alicia de Miguel. Irene Marsilla

Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas

El velatorio reúne a antiguos consellers, familiares, amigos, empresarios y colaboradores del sector financiero

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

Familiares, amigos y compañeros de trabajo, tanto del sector financiero como de la política, se dieron cita este domingo en el tanatorio municipal de Valencia ... para dar el último adiós a José Luis Olivas, tercer presidente de la Generalitat de la etapa autonómica, fallecido el pasado sábado a los 73 años.

