Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas

Familiares, amigos y compañeros de trabajo, tanto del sector financiero como de la política, se dieron cita este domingo en el tanatorio municipal de Valencia ... para dar el último adiós a José Luis Olivas, tercer presidente de la Generalitat de la etapa autonómica, fallecido el pasado sábado a los 73 años.

El velatorio se inició sobre las nueve y se prolongó durante toda la mañana, y a las 17.45 horas se celebró, en la capilla del recinto, la misa funeral. Por la sala donde esperaban los familiares (los más cercanos sus dos hijas, su mujer y su hermano) pasaron los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps, compañeros del Consell que dirigió, como Alicia de Miguel o Serafín Castellano, colaboradores de las primeras etapas populares como Javier Quesada, que fue director general cuando Olivas ejerció de conseller, y también colegas del Ayuntamiento de Valencia, como Mayrén Beneyto. La alcaldesa María José Catalá también se acercó para trasladar sus condolencias en nombre de la corporación, pues además de expresidente de la Generalitat fue concejal y teniente de alcalde de la ciudad.

También se dejaron ver colaboradores o personalidades de la sociedad valenciana que trataron a Olivas en vida. Como Domingo Parra, consejero delegado de Banco de Valencia, Antonio Tirado, exalcalde de Castellón y expresidente de Bancaja, o Manuel Llorente, economista y expresidente del Valencia. También acompañaron a la familia representantes del sector empresarial como Vicente Gil o Javier Gandia (CEO de Bodegas Gandia).

Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I, fue de los primeros en llegar. Recordó que Olivas le llamó sin conocerlo para que se integrara en el equipo de la Conselleria de Hacienda. «Ha sido una persona ejemplar, íntegra, siempre en primera línea de gobierno. Y hay muchas cosas que se deberían resaltar de él. Por ejemplo, consiguió que se ampliara el periodo de los fondos europeos Feder», destacó.

El expresidente Camps le definió como «un gestor extraordinario y muy eficiente», y aludió a sus dos etapas compartidas: como concejales (Olivas de Hacienda y él de Tráfico) y como consellers (Hacienda y Educación, respectivamente). «En 1991, con Rita Barberá, se heredaron unas finanzas muy complicadas y supo ordenarlas para poder sacar adelante mejoras en transporte púbico, alumbrado o ajardinamiento. Y en la Generalitat tuve la gran suerte de poner en marcha planes como el mapa escolar o de financiación universitaria porque tenía un conseller capaz y con solvencia», dijo.

Francisco Camps y María José Catalá, a la salida del tanatorio. I. Marsilla

Manuel Llorente destacó que su relación fue más intensa cuando se gestó la operación Newcoval para tratar de sanear el Valencia, y reconoció que Olivas, «persona muy intensa en su trabajo», fue «fundamental en el crédito a la Fundación del Valencia a través del Instituto Valenciano de Finanzas». Alicia de Miguel, por su parte, aludió «a su extraordinaria capacidad de análisis y gestión, y a su calma y tranquilidad», antes de definirlo como «un hombre estupendo como político y como ser humano», mientras que Mayrén Beneyto recordó los primeros pasos compartidos en UCD o la inauguración de la segunda fase del Palau de la Música, que llegó cuando formaban parte del gobierno municipal. «Tengo un recuerdo maravilloso en lo profesional y en lo personal», dijo.

Eduardo Zaplana definió a Olivas como «uno de los políticos más relevantes en la Comunitat desde la Transición» y destacó su papel como gestor -«fue un excelente colaborador»- y su legado: «contribuyó de forma decisiva al progreso y bienestar de esta tierra». Y María José Catalá recordó su papel como concejal y teniente de alcalde y defendió que «el Ayuntamiento debe estar a la altura y mostrar respeto y cariño por todos los que han dedicado una etapa de su vida al servicio de la ciudad». «Quería estar aquí para recordarlo y darles un abrazo a su mujer, sus hijas y su familia», explicó.