Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas El que fuera tercer presidente del Consell y máximo responsable de la extinta Bancaja ha fallecido a los 73 años

Arturo Checa Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:50 | Actualizado 16:07h.

José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la etapa autonómica de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años de edad, tal y como han confirmado fuentes de su entorno. Tuvo un breve paso por la presidencia de la Generalitat, ocho meses entre 2002 y 2003.

Olivas, quien también fue presidente de la extinta Bancaja, se convierte así en el primer máximo responsable del Consell que pierde la vida.

