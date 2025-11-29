Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
José Luis Olivas en una imagen de archivo. L.P

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

El que fuera tercer presidente del Consell y máximo responsable de la extinta Bancaja ha fallecido a los 73 años

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la etapa autonómica de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años de edad, tal y como han confirmado fuentes de su entorno. Tuvo un breve paso por la presidencia de la Generalitat, ocho meses entre 2002 y 2003.

Olivas, quien también fue presidente de la extinta Bancaja, se convierte así en el primer máximo responsable del Consell que pierde la vida.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

