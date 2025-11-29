La Generalitat expresa su «más sincero pésame» por la muerte de su expresidente José Luis Olivas «Acompañamos en el dolor a familia, amigos y allegados», afirman desde el Gobierno valenciano en una publicación que repostea Pérez Llorca

Moisés Rodríguez Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:52 | Actualizado 17:45h.

La muerte del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas ha empezado a generar reacciones políticas poco después de que haya trascendido. Como podía esperarse, una de las primeras ha sido la institucional del Gobierno valenciano, que presidió durante unos meses. Olivas sucedió a Zaplana después de haber sido diputado autonómico desde 1995, y también haber cubierto una etapa al frente de la Fundación Bancaja. Su fallecimiento a los 73 años ha trascendido en la sobremesa de este sábado.

«La Generalitat Valenciana quiere expresar el más sincero pésame por el fallecimiento de José Luis Olivas. President de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y junio de 2003, además de diputado desde 1995 hasta 2003, conseller desde 1995 hasta 1999 y vicepresident desde 1999 hasta 2002. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y allegados», se ha escrito en la cuenta oficial de X.

Precisamente, esta semana se ha producido un relevo en el cargo de presidente de la Generalitat a mitad de una legislatura, que es como accedió José Luis Olivas a este puesto. El sucesor de Carlos Mazón al frente del Gobierno de la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reposteado la publicación de la Generalitat en la que muestra las condolencias por la muerte de Olivas.

Desde el mundo empresarial ha llegado la muestra de condolencias de José García Riquelme, uno de los fundadores de FEPEVAL (Federación de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana). "José Luis Olivas,expresidente de la Generalitat, que ha faltado hoy a los 73 años.fue premiado por la Asociación de Empresarios de Quart de Poblet D.E.P.", ha escrito en su cuenta personal.