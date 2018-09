EU exige al Consell que derogue el convenio de asistencia religiosa en los hospitales REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:58

La coordinadora general de Esquerra Unida (EU), Rosa Pérez Garijo, exigió ayer al Consell que comparten PSPV y Compromís la derogación del convenio firmado en 1992 para cubrir los sueldos de los curas y el gasto de los espacios religiosos de 25 hospitales públicos valencianos.

«Nos parece un verdadero escándalo que mientras las arcas públicas tienen verdaderas dificultades para mantener los mínimos de atención sanitaria en la población, 856.000 euros se destinan a pagar asistencia religiosa en centros públicos» afirmó Pérez.

La líder de EU afirmó que en 2013 su partido ya presentó una Proposición No de Ley a las Cortes para derogar el convenio subscrito en 1992 que regulaba este gasto público, la cual no prosperó por el bloqueo del entonces gobierno del PP: «El gobierno del Botánico no puede continuar con este gasto, destinando cada año centenares de miles de euros de los presupuestos de Sanidad a una cuestión que en ningún caso está relacionada con la atención sanitaria. Resulta contradictorio que los centros de salud de la ciudad de Alicante se hayan quedado cerrados y sin atención pediátrica por la tarde del 15 de julio al 15 de septiembre por carencia de recursos, y que en cambio se paguen los sueldos de curas católicos».