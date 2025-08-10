La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada

Carmen Ninet, subdirectora del MuVIM, agota sus últimos días al frente de la institución cultural. Esta es la idea que baraja la Diputación de Valencia, ... que gestiona la sala de exposiciones. La dirigente socialista, esposa de José María Ángel, ha dado respuesta –parece que insuficiente– a las explicaciones que la Corporación provincial le reclamó sobre su capacitación académica.

La dirigencia de la institución quería comprobar si Ninet dispone de un título universitario, requisito imprescindible para desempeñar su labor actual en una plaza A1 por la que recibe cerca de 100.000 euros al año. La dirigente del PSPV tiene la condición de personal laboral fijo desde la década de los ochenta. Una situación similar a la de su pareja. En total, el matrimonio disfrutaba de unos ingresos anuales de 175.000 euros, una cantidad que permite mantener una vida holgada.

Ninet ha desarrollado toda su carrera política bajo el paraguas protector del PSPV. Ha ocupado puestos de cierta responsabilidad como la administración de la plaza de Toros o la del teatro Principal. Tras el escándalo del currículo de su marido, la Diputación abrió un expediente de información reservada al aparecer informaciones que apuntaban a que la exdiputada, llegó a ser síndica del PSPV, tampoco cumplía con los requisitos académicos de su puesto.

La responsable presentó un escrito en el que, en resumen, resuelve que no tiene la obligación de aportar ningún documento y que eso, averiguar su capacitación académica, le corresponde a la Diputación. En definitiva, que todo consta en su expediente. Pero en esa supuesta carpeta no existe ningún título. Por tanto, Ninet no es licenciada. Algunas fuentes apuntaron en su momento que no tenía ni el bachillerato.

La Diputación planteará su cese. Pero la propuesta que cobra más fuerza es la amortización de esa plaza. El MuVIM es el único museo dependiente de la Corporación que cuenta con un director y un subdirector ambos con la misma categoría. Una bicefalia que no casa con la política de austeridad en la Administración que impuso Carlos Mazón a su llegada al Gobierno y que es la hoja de ruta también en la Diputación. No deja de sorprender que la corporación provincial haya mantenido en su puesto a Ninet durante los dos primeros años de gobierno. Pero resulta difícil de imaginar que alguien pueda permanecer años en la Administración en un puesto que no le corresponde ganando 100.000 euros. Ninet se reincorporó recientemente al MuVIM tras un periodo de baja. Ahora se encuentra de vacaciones.

Pero el estallido del caso de su pareja, José María Ángel, ha dinamitado también su posición al frente del museo. El que fuera excomisionado para la dana se recupera este sábado en su domicilio del intento de suicidio del pasado viernes. Un vecino de la localidad dio la voz de alarma al sospechar de la conducta del político socialista en las proximidades del cementerio del municipio. De inmediato, fue trasladado al Hospital de Llíria. Fuentes del PSPV explicaron que su situación en un primer momento era grave, pero los servicios médicos lograron estabilizarlo. Esa misma noche recibió el alta.

El que fuera exsecretario autonómico vio dañada su reputación a raíz de un informe de Antifraude que sostenía que falsificó un título para acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia. La falta de explicaciones sobre ese documento, presentado hace 40 años como requisito ineludible para la plaza, le obligó a presentar su dimisión. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, abrió unas diligencias de investigación penal.

Los últimos diez días han supuesto una enorme tensión para el exdirigente socialista y su pareja que siempre ha mantenido una relación cordial con los medios de comunicación. Este es el primer escándalo que se conoce en su dilatada carrera política. Fue alcalde durante cerca de 20 años, luego senador y más tarde secretario autonómico durante el Botánico. Pero su plaza de funcionario, en especial en esos años de edil, le siguió reportando sus ingresos. La Diputación, de hecho, ha pagado 884.000 euros a José María Ángel durante su trayectoria.

La Fiscalía estudia si existe amparo legal para abrir un procedimiento penal donde el objetivo sería reclamar parte de esas cantidades. Los últimos ejercicios en los que cobró fueron los de 2023 y 2024. Este año fue fichado como comisionado de la dana, una responsabilidad innecesaria en esta recta final y que puso de nuevo el foco sobre su currículo.

El caso de Ninet resulta algo diferente. En su caso no existe una supuesta falsificación. Pero también ha cobrado un sueldo sin la capacitación académica necesaria. Su salida parece próxima. Se le ofrecería otro puesto acorde a su condición. Aunque la jubilación es una posibilidad que gana enteros.