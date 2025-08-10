Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva premia con 38.854 euros a cinco jugadores este sábado y el bote sube a 50 millones
Carmen Ninet, en su etapa de diputada en Les Corts. Txema Rodríguez

La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada

La socialista, que es la mujer de José María Ángel, contesta a la Corporación que no tiene obligación de aportar su formación académica

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05

Carmen Ninet, subdirectora del MuVIM, agota sus últimos días al frente de la institución cultural. Esta es la idea que baraja la Diputación de Valencia, ... que gestiona la sala de exposiciones. La dirigente socialista, esposa de José María Ángel, ha dado respuesta –parece que insuficiente– a las explicaciones que la Corporación provincial le reclamó sobre su capacitación académica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  2. 2 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  5. 5

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  6. 6 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
  7. 7

    El hombre sin rostro que cultiva la inmovilidad en la Plaza de la Reina
  8. 8

    Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O
  9. 9 Movistar Plus anuncia la llegada de un nuevo canal para todos los clientes de MiMovistar: cómo verlo totalmente gratis sin coste adicional
  10. 10 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada

La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada