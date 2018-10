Dalmau indigna al PSPV al deslizar que podría hacer presidenta a Oltra Candidatura de Endavant Podem. En la imagen, Ruben Martinez Dalmau / LP El catedrático de Derecho Constitucional presenta su candidatura para liderar Podemos en las autonómicas con el respaldo de los pesos pesados de la formación A. CERVELLERA Valencia Miércoles, 24 octubre 2018, 01:18

Rubén Martínez Dalmau, catedrático de Derecho Constitucional y exdiputado de Podemos, será, salvo sorpresa, el candidato a la Generalitat del partido morado en las elecciones autonómicas de 2019. Dalmau presentó ayer la candidatura 'Endavant Podem', la favorita para las primarias que están en proceso, y mandó un mensaje al presidente Ximo Puig al avisar de que no tiene porque liderar el futuro Ejecutivo autonómico «necesariamente la persona más votada», sino quien «más consensos obtenga dentro de esa coalición de partidos», en una clara referencia a Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell y portavoz de Compromís.

El exparlamentario en el Congreso que impulsó la extinta fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) no dudó en destacar que tanto el Estatuto de Autonomía como el parlamentarismo permiten la opción de que no sea la persona más votada la que finalmente esté al frente de la presidencia de la Generalitat, sino la que más consensos recabe entre los partidos que permitan la formación del Gobierno. Unas declaraciones que se interpretan como un claro aviso al PSPV en un ambiente preelectoral en el que Podemos prefiere a Mónica Oltra, que aunque en esta ocasión no sea su socio electoral cuenta con su simpatía.

Estas palabras no sentaron nada bien en el seno de los socialistas, que no se plantean apoyar a un presidente que no sea del PSPV si su formación es la más votada de la izquierda. Este debate que ya creó tensiones tras las elecciones de 2015 y provocó que Puig tantease a Ciudadanos, entonces representado en Les Corts por la eurodiputada Carolina Punset, que dejó el partido la semana pasada. Manolo Mata, vicesecretario de los socialistas y portavoz parlamentario, fue el encargado de visibilizar este descontento. En una entrevista en el programa À Punt directe, Mata aseguró que «declaraciones como la de Dalmau pueden llevar a Podemos a la irrelevancia» y consideró que no era «el momento» de realizar estas afirmaciones.

El profesor universitario hizo ayer su primer acto público desde que fuera anunciada su candidatura y cuidó la escenografía al detalle. El candidato a las primarias estuvo acompañado por tres pesos pesados de la formación morada, que representan la mayor parte de las 'familias' del partido. La dirección autonómica estuvo presente con Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunitat, mientras que desde el sector afín a Pablo Iglesias acudió la senadora Pilar Lima. También participó Beatriz Gascó, diputada en Les Corts y representante del errejonismo que se ha ido desvinculado del sector crítico del que formaba parte y que encabeza el exportavoz Antonio Montiel. La foto de los cuatro dirigentes quería trasmitir esa unidad de la lista única que la hace claramente la favorita para ganar el proceso interno después de que la diputada Rosana Pastor, cercana a Montiel, decidiese borrarse.

Dalmau también aprovechó la ocasión para anunciar que considera que Podemos ha entrado en una «segunda fase» en la que ve conveniente entrar en el Consell y comenzar a gestionar, aunque dejó en manos de las bases la decisión final. Para el exdiputado en la siguiente legislatura es necesario que surja una nueva mayoría de izquierdas que profundice en cuestiones que no se han abordado durante los últimos cuatro años, como la vertebración de la Comunitat.

Pacto con Esquerra UnidaPodemos concurrirá a las elecciones de 2019 con Esquerra Unida (EU), con los que actualmente están negociando la candidatura conjunta. Al respecto del anuncio de que EU acepta la propuesta de Podemos de quedarse con un 30% de la lista, Estañ no quiso confirmar el comunicado de sus futuros socios y se limitó a señalar que no es una cuestión de cuotas» y que lo que les interesa es cómo construir «un proyecto fuerte».