Urgente Un jugador se lleva más de 147.099 euros con La Bonoloto de este viernes en el municipio donde vivía un famoso futbolista y una conocida cantante
Francis Puig, hermano de Ximo Puig, entra a la Ciudad de la Justicia. JESÚS SIGNES

La curiosa maniobra de Francis Puig y sus socios: venden sus productoras a un colaborador

El empresario Juan Antonio Villalba, alias 'Ricardo', ostenta todas las acciones de Lamp Telecom y de TV CS Retransmisions

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:07

El clan de las productoras, liderado por Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, barajó la idea de hacer ... cantar en valenciano a un artista guineano llamado Madjulis para cobrar subvenciones de la Generalitat para el impulso y promoción de la lengua. La propuesta fue de uno de los hermanos Adell Bover, fieles subalternos de Francis Puig, que era el cerebro de una trama que durante años cobró importantes cantidades por cada ayuda de «la mierda del valenciano», que es cómo se refería el hermano de Ximo Puig a toda la burocracia que tenía que hacer para optar a las aportaciones públicas.

