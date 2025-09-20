La curiosa maniobra de Francis Puig y sus socios: venden sus productoras a un colaborador

El clan de las productoras, liderado por Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, barajó la idea de hacer ... cantar en valenciano a un artista guineano llamado Madjulis para cobrar subvenciones de la Generalitat para el impulso y promoción de la lengua. La propuesta fue de uno de los hermanos Adell Bover, fieles subalternos de Francis Puig, que era el cerebro de una trama que durante años cobró importantes cantidades por cada ayuda de «la mierda del valenciano», que es cómo se refería el hermano de Ximo Puig a toda la burocracia que tenía que hacer para optar a las aportaciones públicas.

El clan de la productoras, formado por las sociedades Comunicacions dels Ports y Mas Mut, por parte de Francis Puig; y por Canal Maestrat y Kriol por el lado de los hermanos Adell Bover, ya fue expulsada de un concurso público de À Punt por pactar precios. Una trampa que se tradujo en una multa de más de 40.000 euros por parte de Competencia de la Generalitat y una propuesta para no contratar con el sector público –al final, el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero indultó al hermano de Puig y compañía–.

A esto, hay que sumar la petición de cárcel de más de cuatro años para Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover por un presunto fraude continuado en el cobro de subvenciones para la promoción del valenciano entre los años 2015 y 2019, unas fechas que coinciden con el primer mandato del Botánico presidido por Ximo Puig. La investigación ha aflorado facturas ficticias, duplicadas, almacenes agrícolas como sedes y centros de trabajo que en realidad eran casas privadas sin actividad. Durante años, el clan de las productoras ingresó ayudas públicas de varias administraciones autonómicas –Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón–.

El clan ha quedado tan tocado, que se ha visto obligado en algún caso a deshacerse de sus marcas, comprar o fundar sociedades y trasladarlas a personas de confianza que son los nuevos propietarios de las acciones. El hombre clave es Juan Antonio Villalba Molina, al que todo el mundo llama 'Ricardo', uno de los colaboradores más estrechos de los empresarios investigados. Villalba Molina ha realizado la misma operación tanto en TV CS Retransmisions, empresa de los Adell Bover, y en Lamp Telecom, firma de Francis Puig.

Juan Enrique Adell Bover compró a Golf Playas de Castellón el 9 de septiembre de 2019 TV CS a través de la empresa Comunicación Plana Baixa, de la que es administrador. La operación sirvió para contar con una productora con la que poder trabajar después de que Kriol y Canal Maestrat se situaran en el ojo del huracán por sus presuntas ilegalidades. Tres meses después situaron a Minerva Salvador al frente de la empresa, lo que permitió que Comunicación Plana Baixa, la sociedad de los Adell Bover, pasara a un segundo plano. De esta manera, a la hora de optar a una posible subvención los apellidos de los socios de Francis Puig quedarían difuminados.

La relación entre Minerva Salvador y los hermanos Adell Bover venía de lejos. En septiembre de 2018, Juan Enrique Adell y Minerva Salvador fueron nombrados administradores solidarios de la productora Primera Plana Media junto a Juan Antonio Villalba Molina 'Ricardo' (expareja de Minerva y actual propietario) y Héctor Lázaro Castañer (ya fallecido). Desde el 1 de enero de 2024, Juan Antonio Villalba, socio de los Adell Bover en otras empresas, está al frente de TV CS con la totalidad de las acciones. La productora es una de las operadoras comarcales de À Punt.

Unos meses después, se repitió una operación de similares características con Lamp Telecom, una de las sociedades que estaba bajo el paraguas de Francis Puig. El 1 de julio de 2024, Juan Antonio Villalba Molina 'Ricardo' se hizo con la totalidad de las participaciones de Lamp Telecom, una firma cuyas acciones estaban en manos de Comunicacions dels Ports, la sociedad principal de Francis Puig y señalada en el juicio por el fraude de subvenciones y uno de los elementos utilizados para el amaño de concursos en À Punt.

De esta manera, los principales investigados del cártel de las productoras han transmitido dos de sus sociedades a uno de sus viejos colaboradores, a una de sus personas de máxima confianza con la que han compartido desde hace años diversos negocios. Esta es una fórmula para que las empresas sigan funcionando y puedan recibir contratos públicos sin necesidad de estar directamente relacionadas con el hermano de Ximo Puig y con la familia Adell Bover.