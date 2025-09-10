Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carolina Perles, exmujer de Ábalos; Inñes Aular, expareja del socio de Francis Puig en la trama de las productoras. LP

El despecho de las ex destapa la corrupción

El fin de las relaciones ha sido determinante en casos como Imelsa y Erial y la trama de Francis Puig

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:36

La venganza resulta un instrumento poderoso. El refrán dice que se sirve fría, pero la realidad demuestra que no es requisito imprescindible. La vendetta o ... el afán por conseguirla, sumado al paso del tiempo, puede ser incluso capaz de dañar a quien la persigue. Si a ese deseo se le suma un escenario propicio como una investigación judicial los efectos perjudiciales para el destinatario se multiplican. Aparte de la exposición pública, esa difusión indiscriminada de asuntos privados en titulares y vídeos, se añaden las consecuencias para el sumario. En ocasiones, parece complicado establecer qué ámbito puede repartir más dolor.

