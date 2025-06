El Consell une fuerzas con los sindicatos y la patronal para exigir el extra FLA a Pedro Sánchez antes del 7 de julio

El Consell ha encontrado en la patronal y en los sindicatos un par de aliados para presionar al Gobierno central respecto a la aprobación del ... Fondo de Liquidación Autonómico (FLA) extraordinario. Esa ha sido la principal conclusión de una reunión presidida por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la que también han participado la vicepresidenra primera, Susana Camarero; la consellera de Hacienda, Ruth Merino, el conseller de Educación, José Antonio Rovira; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro y los secretarios generales de UGT PV y CC OO PV, Tino Calero y Ana García.

Tanto el Gobierno valenciano como la patronal y los sindicatos han reclamado el envío urgente de los fondos de liquidación autonómicos para poder garantizar los pagos a los proveedores por parte de la Generalitat. De hecho, Ruth Merino ha puesto el 7 de julio como fecha clave para la aprobación del FLA extraordinario a fin de que todos los proveedores puedan cobrar antes de las vacaciones de verano. La consellera de Hacienda ha lamentado las tardanzas en los pagos que ya se han producido y ha recordado que la aprobación del mecanismo es tan sencilla como presentar «un papel» en la próxima Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que se celebrará el 7 de julio.

Sin embargo, la aprobación urgente del FLA por parte del Gobierno nacional no ha sido la única petición por parte de los agentes sociales, que también han propuesto trabajar en un Pacto Valenciano por la Prosperidad, la Inclusión y la Sostenibilidad; favorecer el consenso político en materias clave y han vuelto a reclamar el cambio de modelo del sistema de financiación autonómica.

La última ocasión en la que los agentes sociales y representantes del Consell se vieron las caras para una reunión de este tipo fue en plena reconstrucción, en el mes de enero. Desde entonces, encuentros a cuentagotas. De modo que este miércoles se convertía en un día señalado en el calendario tanto para la patronal como para los sindicatos.

No había discusión respecto al tema de la jornada: la necesaria aprobación del extra FLA por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tantos los sindicatos como la patronal han mostrado su conformidad con la urgencia del asunto, por lo que tras más de dos horas de reunión han sido concisos a la hora de transmitir sus mensajes.

El primero en hacerlo ha sido Salvador Navarro. El presidente de la patronal ha rogado a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que «envíe algo que es de los valencianos», haciendo referencia al fondo extra de liquidación, al mismo tiempo que ha manifestado la intención de la patronal de seguir peleando por un cambio de modelo de financiación. En esa misma línea, aunque con ciertas reticencias sobre cuestiones menores, se han movidos los dos principales sindicatos de la Comunitat.

Tanto Tino Calero como Ana García han mostrado un apoyo firme a las exigencias del Consell respecto al extra FLA al considerar que se trata de una medida «necesaria para los valencianos». No obstante, ambos agentes sociales han incidido en la necesidad de abordar un cambio en el modelo de financiación autonómica valenciano. «Estamos acuerdo en la exigencia, pero no se puede disociar del necesario modelo de financiación autonómica», ha recordado Ana García.

En lo que también han coincidido tanto los sindicatos como la patronal es en la necesidad de un mayor diálogo entre los principales partidos políticos. De hecho, han descartado una posible nueva convocatoria de la Plataforma per a un Finançament Just hasta que no haya un mayor consenso entre los dos principales representantes políticos. «Si en las cortes no ha habido unanimidad, es difícil que en la mesa per a un finançament just la haya», ha reprochado Navarro.

Asimismo, los agentes sociales han aprovechado el encuentro con los representantes del Consell para presentar un borrador de propuesta para «llegar a un pacto de Comunidad» por medio del diálogo social. El Pacto Valenciano por la Prosperidad, la Inclusión y la Sostenibilidad pretende «articular respuestas colectivas, ambiciosas y duraderas ante los desafíos que afronta nuestra sociedad», a través del contacto entre los diferentes actores sociales.

Entre las medidas que se incluyen en la propuesta presentada este miércoles se encuentran algunas como el desarrollo de un Pacto Nacional por el Agua o la actualización de los sistemas de alerta y coordinación ante emergencias climáticas.