El Consell ya identifica a Bernabé como rival a batir en 2027

Pilar Bernabé no es Winston Churchill, pero su figura política no se compara con la del mítico primer ministro inglés, sino respecto a sus ... propios compañeros socialistas. ¿Quién la compara? Primeramente, sus rivales. Y es por eso que la delegada del Gobierno en la Comunitat y número 4 del PSOE a nivel nacional se ha convertido en la principal contrincante para los populares, que tienen mucho menos en cuenta, más bien nada, a la ministra Diana Morant. ¿Por qué? La nueva secretaria general del PSPV no ofrece a los socialistas mucho margen de mejora electoral respecto a Ximo Puig. Ni mucho ni poco. Entre otras cosas, su conexión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ayuda. Sin embargo, Bernabé sí dispone de espacio que ganar respecto a las elecciones de 2023, cuando el PSPV obtuvo un resultado ruinoso en Valencia capital (el 18,9% de los sufragios, ni 80.000 votos). La delegada del Gobierno suena, en principio, como candidata a la alcaldía de Valencia.

En un escenario de bloques tan igualado como el valenciano, con cerca de 1,3 millones de votantes a la izquierda y otros tantos a la derecha desde hace 15 años, cualquier elemento que pueda alterar a tu favor o en tu contra unos resultados electorales tan estables y ajustados debe ser muy tenido en cuenta. El PSPV tiene en el cap i casal, ya sin Ribó en Compromís, mucho margen de ganancia electoral, y la capital es un motor de impulso en los parámetros de representación, tanto en Les Corts como en la Diputación de Valencia. El cambio de Sandra Gómez, la anterior candidata a la alcaldía de Valencia, por Pilar Bernabé, permite a los socialistas replantearse las cuentas registradas en anteriores comicios. La delegada del Gobierno no necesita ganar las elecciones municipales (y es probable que tampoco le alcance para tanto) para que su partido sí gane mucho. En 2023, durante el fulgurante ciclo electoral de mayo a julio, se celebraron elecciones autonómicas y municipales simultáneamente en la Comunitat, y se remataron con las nacionales. Los resultados en Valencia hablan de un comportamiento del electorado de la capital muy dispar según la urna y, por tanto, el candidato. En mayo, Puig encabezó una lista que en el cap i casal logró 98.000 votos, el 23,7%, unos once puntos porcentuales y 50.000 papeletas menos que la candidatura ganadora del PP. Gómez lideró la candidatura a la alcaldía y obtuvo 78.000 votos, el 18,9%, se quedó como tercera fuerza. Catalá casi le dobla en apoyos electorales. Sin embargo, en las generales de julio, Valencia registró un incremento de voto socialista notable, hasta los 127.000 votos, el 29,46%. Así pues, según qué candidato (o candidata) y qué se vota, el PSPV puede aspirar a lograr muchos mejores resultados en las urnas de la capital. Por eso mismo, Bernabé es un activo político para los socialistas, que por primera vez en muchos años cuentan en el cap i casal con alguien que aporta valor añadido a la marca del partido. La ciudad de Valencia acapara un alto porcentaje de votos en el cómputo autonómico. El censo del cap i casal representa algo más del 22% de todo el de la provincia. Casi uno de cada cuatro votos. Valencia sepulta o catapulta el resultado para la Diputación y para la Generalitat. Por eso mismo, el PP ha decidido poner la proa hacia la línea de flotación de la delegada del Gobierno. El PP desea una Morant duradera Preguntada recientemente una importante dirigente popular respecto a Morant, la irónica respuesta fue clara: «Queremos que dure mucho». La ministra, por ahora, no rasca votos más allá de aquellos que, sí o sí, van a apoyar al PSPV. En términos futbolísticos, Morant es una jugadora de academia, de escuela, con los conceptos tácticos claros pero sin la chispa propia de quien se cría en los potreros de callejón, con porterías delimitadas por un par de camisetas. Bernabé, sin embargo, es más de calle, su modo de estar en política conecta más con el ciudadano. Los electores van a urnas igual que los votantes al estadio, pero tanto unos como otros vienen de algún barrio, mejor o peor, y en ese terreno, Bernabé, con más gol y regate, le ofrece un plus de proximidad al PSPV. El PP ha tomado nota, además, de que Bernabé ha sabido aguantar el tono durante los meses posteriores a la dana. La exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha demostrado capacidad para funcionar bajo presión, una virtud que no abunda actualmente en política. Los populares tenían la sensación, y la esperanza, de que el futuro político de la delegada del Gobierno se podía complicar por su participación en el Cecopi. Sin embargo, la jueza de Instrucción 3 de Catarroja, que centraliza la investigación sobre la dana, no la ha metido por ahora en el mismo saco de imputados donde ya está la exconsellera Salomé Pradas. Al Consell y a las filas populares no les queda otra que ajustar la puntería, ya que, por ahora, no serán los juzgados los que le aparten a Bernabé del camino. 'Recados' de Camarero Las referencias de la portavoz del Consell, Susana Camarero, a la actuación de Bernabé son cada vez más constantes y punzantes. La vicepresidenta de la Generalitat acusó directamente a la delegada del Gobierno de ocultar información al Cecopi (una llamada a la alcaldesa de Paiporta) durante la tarde del 29 de octubre. Camarero, además, insistió en que esa supuesta ocultación también deberá sustanciarse en sede judicial. Anteriormente, le pidió explicaciones sobre por qué no fue directa al Cecopi «si sabía que la situación se complicaba», o le acusó de «mentir» en relación a la presencia de Carlos Mazón, en el Cecopi durante la fatídica tarde de la dana. Esta semana, después de conocerse la detención de un hombre por amenazar de muerte en las redes sociales a Carlos Mazón, Camarero incidió en que la Delegación del Gobierno no informó de ello, aunque Bernabé «todos los días tiene la posibilidad de hacerlo y atiende a los medios de comunicación». La delegada del Gobierno no huye de los micrófonos. Al contrario. Esa sobreexposición desde hace meses no la está quemando, y eso inquieta al PP, que ya equipara sus ausencias en la Magdalena con las de Mazón, sin atender a la presencia, en esos mismos actos festivos, de Diana Morant. Aunque faltan dos años, teóricamente, para unas nuevas elecciones, los partidos ya empiezan a contar hacia atrás. Bernabé debe dar sus primeros pasos públicos hacia su futuro político después de un año trabajándose los apoyos en la fontanería del PSPV en la ciudad de Valencia. El 27 de abril es el plazo máximo para presentar precandidaturas a las primarias de los aspirantes a ser secretarios comarcales. En tres semanas, Bernabé deberá ratificar si aspira a liderar el PSPV de la capital y relevar a Sandra Gómez. Y mientras, la portavoz del Consell se está comenzando a emplear a fondo con Bernabé. Camarero le lanzó un golpe directo y personal a Bernabé cuando recordó, esta semana, que los «mensajes del marido de la delegada del Gobierno llamando 'enfermo demente' al presidente (Mazón), algo por lo que seguimos esperando las disculpas» forman parte de una escalada verbal de ataques contra el jefe del Consell que el PP señala como una escalada de la crispación en general, y contra Mazón en particular. Estrategia de ataque por definir Habrá que ver el modo en que los populares gestionan su discurso contra la que identifican como su nueva amenaza. De momento, las escaramuzas han sido decepcionantes y de trazo grueso, como si en las filas populares aún no hubieran perfilado bien el modo de arremeter contra la delegada del Gobierno. Un diputado del PP, durante el último pleno en Les Corts, la denominó «la (perra) ratonera de Valencia», a la vez que tildó a Morant de ser «la caniche de Gandia». Bernabé, encajadora, ha exprimido el exabrupto y hasta se ha fotografiado junto a perros ratoneros.

