Bernabé entra en la cuenta atrás para liderar el PSPV de la ciudad de Valencia

Pilar Bernabé se ha convertido en uno de los principales referentes del socialismo valenciano. La delegada del Gobierno, ascendida al número 4 del organigrama del ... PSOE, ha visto reforzada su figura desde la dana que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia. El debate respecto a si debería o no sustituir a Diana Morant como aspirante a la presidencia de la Generalitat se ha abierto paso en algunos ámbitos, a pesar de que la secretaria general y ministra ya ha trasladado su determinación por asumir esa responsabilidad.

El futuro de Bernabé, como el del PSOE en general, está en manos de Pedro Sánchez. La dirigente socialista, exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, está considerada como la candidata idónea para optar a la vara de mando del cap i casal. Su nivel de conocimiento público es mucho más elevado que el de cualquiera de los actuales ediles socialistas, y su discurso y su capacidad para empatizar la convierten en una opción a tener muy en cuenta, aún a sabiendas que los 7 concejales de que dispone el PSPV en el consistorio de la capital son un punto de partida realmente bajo como para plantearse una remontada.

Una parte del futuro político de Bernabé se decidirá en apenas tres semanas. El calendario de celebración de los congresos comarcales del PSPV establece el 27 de abril como la fecha para la presentación de precandidaturas para las primarias que deben elegir a los nuevos secretarios comarcales. A efectos orgánicos, los socialistas de la ciudad de Valencia están considerados como una comarca más, del mismo modo que lo puedan ser la Ribera Alta o l 'Horta Sud, por poner dos ejemplos.

Así que para ese día, como muy tarde, Bernabé tendrá que confirmar si se presenta como candidata para liderar el PSPV de la capital y toma así las riendas del partido que ha venido dirigiendo Sandra Gómez. ¿Lo va a hacer? Su entorno guarda silencio, aunque algunos veteranos del partido dan por hecho que sí que se presentará. «Tiene que amarrar espacios», se explica. Porque de lo que no cabe ninguna duda es de que si Bernabé opta a esa secretaría general, probablemente no haya ningún otro aspirante al cargo.

Liderar el PSPV de la ciudad de Valencia situará a Bernabé como la más clara aspirante de su partido a la alcaldía en las municipales de 2027. De hecho, si finalmente esa hoja de ruta no se cumple sólo será porque Sánchez decida mover ficha y situarla en la candidatura autonómica, o incluso porque prefiera que encabece la lista para las elecciones generales –se especula con una macroconvocatoria electoral (municipales, autonómicas y generales)-.

Tampoco sería de extrañar que Bernabé formara parte de dos candidaturas –la municipal y la autonómica- como ocurrió sin ir más lejos en 2023 con María José Catalá, o como en su día hiciera en repetidas ocasiones Rita Barberá. El tirón de la delegada del Gobierno se ha visto multiplicado a raíz de la gestión política de la dana. Y ese refuerzo político trasciende del ámbito de la ciudad de Valencia, aunque sea probablemente en esta en la que tenga mayor visibilidad.

¿Es lo más probable? Las fuentes consultadas por este diario consideran que si Bernabé es la nueva líder local del partido, el escenario más probable es que también opte a la alcaldía de Valencia. Sánchez ha venido reforzando y elogiando a la joven dirigente socialista, no sólo como reconocimiento de su trabajo, sino también consciente de necesita un buen resultado en Valencia ciudad. «No ganas la Generalitat si no consigues salir bien en la capital», señala este veterano del partido. De hecho, el censo de la ciudad de Valencia representa algo más del 22% de todo el de la provincia de Valencia. Casi uno de cada cuatro votos, por tanto, se decide en el cap i casal. Valencia catapulta el resultado para la Diputación y para la Generalitat. No vale presentar una opción gris.

Bernabé puede optar a liderar el partido en la ciudad, desplazando del poder local a los pelayos, el sector mayoritario del partido y que tiene en Sandra Gómez, José Muñoz y Borja Sanjuan como sus principales referentes. De hecho, las opciones de este último, tanto de optar a liderar el partido como de encabezar la listas en las municipales, se ven claramente condicionadas por la decisión de Bernabé. En algunos ámbitos del PSPV se especula con que es ese sector, el de los pelayos, uno de los que más interés puede tener en que la delegada del Gobierno opte finalmente a presidir la Generalitat.

Con todo, la decisión siempre estará en manos de Sánchez. A Morant le conviene que Bernabé tenga la mayor fortaleza posible, porque de esa manera podrá tirar de las siglas socialistas. Con todo, resulta inevitable que se especule con si no sería incluso mejor opción que la delegada fuera quien encabezara la lista autonómica. No es su hoja de ruta hasta la fecha. Pero que la decisión está en manos única y exclusivamente de Pedro Sánchez es una realidad irrefutable.