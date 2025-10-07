El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O
La Embajada israelí tachó de «inhumano y aberrante» que el Gobierno eligiera la fecha del segundo aniversario de los atentados de Hamas
Madrid
Martes, 7 de octubre 2025, 12:22
El Congreso de los Diputados ha aplazado a mañana miércoles la votación sobre el embargo de armas a Israel. La Junta de Portavoces ha tomado ... la decisión de retrasar a mañana miércoles la votación, prevista en un principio para el Pleno de esta tarde, para evitar que coincida con el segundo aniversario de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. El debate, sin embargo, sí se celebrará este martes.
La propuesta ha surgido de los grupos parlamentarios del PP y Junts después de que la Embajada de Israel en España calificara este lunes de «inhumano» que el Congreso se pronunciara sobre el embargo de armas precisamente en la jornada del aniversario de los atentados. «Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante, cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías están de luto, recordando a sus víctimas», afirmó en un comunicado la legación diplomática israelí.
En la misma línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reprochó al Gobierno la elección de esta fecha. «Es impresentable que se haya optado por ese día», afirmó.
El retraso puede dar más de tiempo al PSOE para lograr el apoyo de Podemos, que ahora está en el aire. «No habrá diferencia entre votar el martes o el miércoles», ha afirmado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
