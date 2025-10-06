Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández. EFE

Podemos deja en el aire la aprobación del embargo de armas a Israel

Los morados siguen sin revelar el sentido de su voto y se mantienen como la fuerza decisiva para tumbar o no este martes en el Congreso una iniciativa que consideran «un coladero»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:22

Comenta

El 'sí' de Junts al embargo de armas a Israel cargó sobre los hombros de Podemos la responsabilidad de su convalidación en el Congreso. El ... real decreto que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas en la Cámara baja llega este martes al hemiciclo con los apoyos en el aire. Los morados, cuyos cuatro diputados son claves para que la medida se tramite, siguen sin aclarar el sentido de su voto, aunque exigen a Moncloa que «rehaga» una iniciativa que consideran «un coladero» por las excepciones, defienden, que contiene la norma en caso de que las operaciones comerciales respondan al interés nacional.

