El Gobierno admite colaboración con EEUU para «evitar» el paso de armas a Israel por Rota y Morón

El Gobierno ha admitido este lunes que el uso de las bases militares de Morón y Rota se rige por el tratado hispano-norteamericano, si ... bien ha asegurado que se «esfuerza» en colaborar con las autoridades estadounidenses para «evitar» el paso de aviones de este país cargados se material de defensa con destino a Israel.

En palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en RNE, el Ejecutivo defiende que el uso compartido de estos recintos militares está tasado por un reglamento que aclara las limitaciones para el ejercito estadounidense.

Cuerpo respondió así a una información de El País, según la cual España habría vetado el tránsito por las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel.

Sin desmentir ni confirmar la noticia, el ministro ha insistido en que España va a seguir respetando el acuerdo sobre el uso de las bases pero, además, va a seguir manteniendo un contacto continuado con las autoridades norteamericanas respecto a la utilización de las mismas.

«A partir de ahí, la operativa dentro de las bases militares se rige en base a los tratados internacionales y el esfuerzo está en colaborar con las autoridades americanas para evitar ese paso», explicó.

Cuerpo ha detallado que el real decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros que define en una ley el embargo de armas a Israel por su ofensiva en Gaza ha llegado «al límite» de la capacidad de regulación del Gobierno en cuanto a exportaciones e importaciones, y también sobre el tránsito por puertos o por la frontera española.

Esa ley, ha añadido, «agota» el espacio que permite la normativa nacional, «pero siempre en línea y respetando acuerdos y tratados internacionales y respetando también las competencias o la normativa europea».

«Total transparencia»

Preguntado sobre la cláusula del real decreto que permite importar material israelí si afecta a la seguridad nacional, Cuerpo ha rechazado que se trate de un «ángulo muerto» en la normativa, sino que es una muestra de «total transparencia», porque cada operación que se autorice tiene que pasar por un acuerdo.

«La idea -ha dicho- es entender el carácter excepcional de la utilización de esta cláusula y, además, la enorme transparencia que conlleva su utilización», ha proseguido Cuerpo, que ha asegurado que el Ejecutivo va a intentar convencer a su socio Sumar y a Junts para que apoyen la iniciativa legislativo en las Cortes.