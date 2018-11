El Ayuntamiento de Valencia acuerda con Dani Mateo que actúe en el Palau de la Música El humorista llevará su obra 'Nunca os olvidaremos' al auditorio municipal tras la cancelación en el Teatro Olympia LAS PROVINCIAS Jueves, 8 noviembre 2018, 21:58

La decisión del Teatro Olympia de cancelar la función de Dani Mateo tras la polémica generada por un sketch en el que el humorista se sonaba la nariz en la bandera de España ha lanzado en tromba a la izquierda valenciana. Dirigentes de Compromís y PSPV han salido en apoyo del humorista a través de sus redes sociales y le han ofrecido escenarios alternativos en la ciudad de Valencia.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha sido el primero en ofrecer el Palau de la Música para que el actor pueda desarrollar su espectáculo, 'Nunca os olvidaremos', que tenía previsto interpretar en el Olympia los días 23 y 24 de noviembre junto a Raúl Cimas y José Juan Vaquero y que se ha cancelado tras las amenazas recibidas estos días. España 2000 tenía prevista una concentración en la puerta del teatro. A última hora de esta tarde la concejala Gloria Tello confirmaba que ha llegado a un acuerdo con Dani Mateo para que actúe en el Palau de la Música.

El actor ha agradecido al alcalde el ofrecimiento y ha asegurado que dará la función de forma gratuita:

Agradecidas y emocionadas, solamente podemos decir que ALLÍ ESTAREMOS! Y que sepa toda la gente que actuaremos gratis. Porque hay que celebrar la risa! Seguiremos informando a través de @NuncaOshttps://t.co/ZTscOmyRrI — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 8 de noviembre de 2018

Previamente, la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, había ofrecido el Palacio de Congresos como posible escenario para el humorista: «València tiene que ser la ciudad de las libertades, en pleno siglo XXI nadie tiene el derecho a limitar cualquier expresión artística».

Desde el @PalcongresVLC podemos acoger a @DaniMateoAgain. València tiene que ser la ciudad de las libertades, en pleno siglo XXI nadie tiene el derecho a limitar cualquier expresión artística. ¡Viva el humor y fuera la intolerancia! #VLCsenseLímits — Sandra Gómez (@SanGomezLopez) 8 de noviembre de 2018

A su vez, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado su indignación por «las amenazas que ha sufrido el Teatro Olympia».

Las amenazas que ha sufrido el @teatroolympia son inadmisibles. La libertad de expresión siempre debe estar por encima de la intolerancia. No es cuestión de preferencias, sino de derechos. @DaniMateoAgain cuenta con nuestro apoyo si quiere llevar a cabo su espectáculo — Ximo Puig (@ximopuig) 8 de noviembre de 2018

También ha querido mostrar su enfado con la cancelación del espectáculo el conseller de Educación, Vicent Marzà, a través de su cuenta de Twitter:

Estem mirant disponibilitat d'espais per oferir a @DaniMateoAgain

La llibertat d'expresió sempre ha de guanyar la partida als intolerants — Vicent Marzà (@VicentMarza) 8 de noviembre de 2018

Por su parte, Dani Mateo ha asegurado esta tarde, en declaraciones a À Punt, que si algún espacio se ofrecía a acoger la función, actuarían gratis, tras expresar que están «sorprendidos y tristes» porque Valencia es una tierra que siempre les ha «tratado perfectamente» y eran dos actuaciones para las que se habían agotado las entradas.

«Donde nos dejen nos veremos, no queremos violencia», ha proclamado, para añadir que la violencia «es lo contrario a la comedia». En esta línea, ha reiterado que todo parte de un gag de comedia que se malinterpreta, hasta convertirse en un «gran debate» sobre la comedia irreverente, que él defiende como «necesaria». «No sé si estoy equivocado, pero no puedo ser de otra manera», ha defendido.

La polémica con la bandera

Todo ocurrió hace una semana, aproximadamente, cuando Dani Mateo presentó en 'El Intermedio' un sketch en el que imitaba la puesta en escena de la princesa Leonor leyendo en público un artículo de la Constitución.

Sketch de Dani Mateo en 'El Intermedio'. / La Sexta

En un momento del vídeo se ve al humorista estornudando sobre la bandera de España y limpiándose la nariz con ella. «Perdón, ¡Qué he hecho! No quería ofender a nadie, ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos», dijo el humorista. Las críticas no tardaron en aparecer y tal fue el aluvión de reproches que incluso La Sexta eliminó el vídeo de su página web.

Acto seguido, Mateo usó las redes sociales para aclarar el significado de su parodia: «El sentido del sketch de la bandera era demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender».