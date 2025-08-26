Comisionada dana: un mes sin interlocución con el Gobierno de Sánchez sobre la reconstrucción

El consejo de ministros que se celebra este martes aprueba el nombramiento de Zulima Pérez como nueva comisionada para la dana del Gobierno de Pedro ... Sánchez. La designación, que era conocida pero que no ha tenido carácter oficial hasta esta fecha, pone fin a un periodo de casi un mes en el que el Gobierno valenciano no ha podido disponer de interlocución con el Ejecutivo central en relación con la reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada, por la obvia razón de que el puesto de encargado de asumir esa labor se encontraba vacante.

El comisionado para la dana del Gobierno era, hasta hace un mes, José María Ángel. La polémica sobre el falseamiento de un título universitario obligó al que fuera secretario autonómico de Emergencias con el Botánico a presentar su renuncia. Sólo unos días después, tal y como detallaron los medios de comunicación, Ángel trató de quitarse la vida, aunque el aviso de un vecino y la rápida intervención de los servicios de urgencia lograron impedirlo.

Hasta ese momento, Ángel había venido asumiendo la representación del Ejecutivo central en la interlocución con el Gobierno valenciano en el proceso de reconstrucción tras la dana. Su buena relación con el vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, le convertían probablemente en la persona idónea para asumir esa función de definir prioridades y acotar intervenciones entre las dos administraciones públicas. Un objetivo siempre necesario, pero además imprescindible cuando no coincide el color político de ambas.

En realidad, esa labor de interlocución tampoco acabó de arrancar con todo el éxito. Pese a esa relación de amistad, Gan Pampols ya admitía el mes de mayor que la relación de fluidez que cabía esperar con el representante del Gobierno central no acababa de arrancar en los términos que cabía esperar –para un militar en la reserva- entre dos administraciones públicas con un objetivo común, en teoría.

Que el diálogo no acabara de arrancar es una cosa. Que no existiera la posibilidad de mantenerlo es otra. El Gobierno se apresuró a anunciar, casi al mismo tiempo que se confirmó la marcha de Ángel, que Zulima Pérez, hasta ese momento asesora en el ministerio de Política Territorial –bajo la 'protección' de Arcadi España- y coordinadora del comité de expertos para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, sería la encargada de asumir esa función en sustitución de Ángel. Pérez había sido secretaria autonómica en Transparencia y directora general de Coordinación para el Diálogo Social, adscrita a Presidencia de la Generalitat bajo el Gobierno de Ximo Puig.

Durante este último mes, Pérez sabía que asumiría esa función, pero formalmente no la ejercía porque el nombramiento debía aprobarse en consejo de ministros. El último antes de las vacaciones de agosto tuvo lugar sólo 48 horas antes de la dimisión de Ángel. Ha tenido que pasar todo el mes de agosto hasta que se concrete por fin el nombramiento.

En este periodo, a Pérez se le ha visto participar en una reunión con la secretaria general del PSPV, y ministra de Ciencia, Diana Morant, a principios del mes de agosto, con el propio Arcadi España y con alcaldes socialistas afectados por la riada del 29 de octubre. Una reunión interna, cuestionada desde las filas populares al considerarse que quien estaba llamada ya a asumir una función de interlocutora con la administración autonómica no debía de anteponer los intereses de su partido.

La falta de interlocución se resuelve con el nombramiento de este martes, confirmado por fuentes del Ejecutivo central. Pérez tiene sobre la mesa la labor de propiciar el máximo entendimiento posible con el Consell para hacer de la labor de reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada ejemplo de entendimiento, y no foco de lucha partidista.