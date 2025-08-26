Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nueva comisionada para la dana del Gobierno, Zulima Pérez. Efe

Comisionada dana: un mes sin interlocución con el Gobierno de Sánchez sobre la reconstrucción

El consejo de ministros nombra este martes a Zulima Pérez, casi 30 días después de la dimisión de José María Ángel

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 12:20

El consejo de ministros que se celebra este martes aprueba el nombramiento de Zulima Pérez como nueva comisionada para la dana del Gobierno de Pedro ... Sánchez. La designación, que era conocida pero que no ha tenido carácter oficial hasta esta fecha, pone fin a un periodo de casi un mes en el que el Gobierno valenciano no ha podido disponer de interlocución con el Ejecutivo central en relación con la reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada, por la obvia razón de que el puesto de encargado de asumir esa labor se encontraba vacante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  6. 6 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  7. 7 Verónica Echegui: el Goya que recibió en Valencia y el dardo que lanzó a Pedro Sánchez
  8. 8

    El jefe de Climatología de Aemet admite errores en la gestión de la dana
  9. 9 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD
  10. 10 La emotiva despedida de Miguel Ángel Silvestre a Verónica Echegui: «Ojalá volverte a encontrar en otra vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Comisionada dana: un mes sin interlocución con el Gobierno de Sánchez sobre la reconstrucción

Comisionada dana: un mes sin interlocución con el Gobierno de Sánchez sobre la reconstrucción