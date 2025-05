Choque total en Les Corts por la investigación de la dana

Cero novedades. La comisión de investigación en Les Corts de la dana que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia ha aprobado ... este lunes el plan de trabajo pactado por PP y Vox. Y lo ha hecho, como también cabía esperar, entre un alud de críticas cruzadas entre los grupos parlamentarios de izquierda y derecha, que anticipa la bronca que marcará los trabajos de este órgano durante los próximos meses-

El plan de trabajo incluye plazos de debate, solicitudes de documentación y comparecencias en un órgano que, en principio, cuenta con 12 meses prorrogables para llegar a sus conclusiones. Comparecencias entre las que se incluyen la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la del jefe del Consell, Carlos Mazón, la exvicepresidenta Teresa Ribera, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la vicepresidenta Susana Camarero, el conseller de Medio Ambiente Vicente Martínez Mus o el ex president Ximo Puig, entre otros. «No queremos espectáculos», ha señalado la portavoz del PP Laura Chuliá, que ha dejado caer que entre los comparecientes no figuran, por el momento, ni la ministra de Ciencia Diana Morant, ni el exministro de Transportes José Luis Ábalos. «Lo que queremos es saber qué está haciendo y qué no cada administración», ha señalado también.

Desde Vox, José María Llanos ha defendido este plan de trabajo frente al intento de los socialistas de obviar «la más que probada responsabilidad criminal del Gobierno central con la riada. El Gobierno de Sánchez nos ha dejado tirados a los valencianos». El síndic de la formación de Santiago Abascal ha dicho que los socialistas quieren «un linchamiento, porque han visto 'su momento' para asaltar el poder». Llanos ha lamentado que los socialistas, en su propuesta de trabajo, no incluyeran a ningún alcalde, ni ministro, ni al presidente de la CHJ ni a la delegada del Gobierno. «Lo que les interesa es ganar el relato y cargarse la comisión antes de empezar», ha remachado.

El síndic socialista José Muñoz ha sentenciado que PP y Vox no quieren que la ciudadanía conozca la verdad. El diputado socialista ha sostenido que el PP «siempre que tiene mayoría en una comisión de investigación obstruye la verdad, como en el accidente del metro, con el Yak 42 o el 11-M». Además, ha lamentado la voluntad de retrasar el inicio de la investigación «para bajar el cabreo social» con Mazón. «El PP quiere obstruir la verdad, ahora con la ayuda de la extrema derecha, que da vida a un zombi político», ha señalado en referencia al president del Consell. «Este plan de trabajo es un insulto a la memoria de las víctimas de la dana», ha señalado Muñoz.

Por Compromís, Isaura Navarro ha señalado que seis meses después de la dana «da vergüenza que aun hoy estemos con el plan de trabajo. Ciudadanía tenia derecho a que se hubiera puesto en marcha mucho antes». Navarro ha definido como «pacto del diablo» el que mantienen PP y Vox en esta comisión y ha señalado que esas dos formaciones «ocultan y eliminan pruebas, nos impiden acceso a la información. Esta comisión es un paripé, una vergüenza».

PSPV y Compromís han reprochado a PP y Vox que traten de señalar al Gobierno central y a sus organismos dependientes de lo ocurrido. «Cuantas mentiras y cuanto relato inventado», ha dicho la portavoz de Compromís. Llanos ha dicho que la izquierda solo quiere «montar un circo con la tragedia», mientras que Chulía ha recordado que la comisión de investigación en el Congreso es la que no avanza. Y ha reprochado a los nacionalistas que solo quieran «hacer la función del día, están en el circo, en la agitación social, pagar campañas en el extranjero contra el president que eligieron los valencianos».