Mazón coge aire

Carlos Mazón sobrevive. Y que ese hecho sea una realidad seis meses después de la dana ya es mucho. La riada que arrasó media provincia ... de Valencia y dejó 228 víctimas mortales dejó tocado y casi hundido al líder del PP valenciano. En estos seis meses, Mazón ha patinado en varias ocasiones con el relato de su agenda de ese 29 de octubre, ha sido incapaz de mantener el discurso sobre la responsabilidad de los organismos dependientes del Gobierno que debían facilitar la información sobre lo que ocurría y se ha visto señalado por una instrucción judicial que, ya en sus primeros pasos, viene dejando claro que la parte fundamental de la responsabilidad de lo ocurrido estuvo precisamente en la administración autonómica. Las manifestaciones en la calle pidiendo su dimisión vienen manteniéndose, aunque con desigual éxito y aparente tendencia a minimizarse. Mazón resiste, por más que la presión política y mediática se mantiene –si es que una y otra van por separado-.

Los primeros meses tras la dana fueron los peores, coincidiendo con las manifestaciones más multitudinarias y con comparecencias en las que las explicaciones resultaban poco o nada convincentes. La labor de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé dejando en evidencia la actuación del Consell se impuso sobre los intentos de la administración autonómica de señalar a Aemet y a la CHJ, incluso con la ayuda inestimable del silencio de Miguel Polo. Cuando parecía que la Generalitat podía 'empatar' el reparto de responsabilidades, el enésimo patinazo con el 29-O y la hora de llegada de Mazón al Cecopi volvió a enredarlo todo. La juez que instruye la causa también ha venido expresando su criterio de que la administración autonómica avisó tarde y mal de la riada.

En términos políticos, el fuego amigo es el que más ha señalado al president, toda vez que los ataques de la oposición eran previsibles. El líder nacional de los populares ha jugueteado con la idea de dejar caer al líder valenciano, le ha achacado estar «en estado de shock» en los días posteriores a la riada y ha admitido que, como el Ejecutivo central, el autonómico no estuvo «a la altura». Dicho eso, el presidente de los populares ha admitido que la continuidad de Mazón es a día de hoy la solución menos mala de todas. El congreso del PP europeo, señalado por algunos poco menos que como la gran prueba de fuego para el futuro de Mazón, se ha superado. Cierto es que sin ningún protagonismo del presidente valenciano, aunque ese dato se habría producido exactamente de esa misma forma en cualquier otra situación.

Pero Mazón sigue, como si se hubiera leído el Manual de Resistencia de Sánchez. El viaje a Estados Unidos la ha impedido acudir a la romería de la Santa Faz, una decisión que ha recibido tantas críticas de PSPV y Compromís que podría pensarse que le tenían preparado un recibimiento a la altura. A cambio, este mismo jueves el president anunciaba un principio de acuerdo con la Hispanic Society para traer a Valencia parte de la colección de Sorolla en Nueva York. Un éxito, si finalmente se acaba produciendo en los términos que se anuncian, y en los que se interpreta que se producirán. Una gestión propia de un presidente de Comunidad Autónoma, quizá la primera en los últimos meses.

Mazón no resuelve nada de lo que ha supuesto la tragedia de la dana. No va a impedir que la instructora del proceso judicial avance en la misma línea que lo viene haciendo hasta la fecha. Ni que el Gobierno de Pedro Sánchez aproveche cualquier resquicio para seguir señalando a la administración autonómica como única responsable de lo ocurrido. Ni que algunos 'compañeros de partido' piensen que es imposible que pueda volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Pero en el haber del president cabe apuntar que tendrá en unas semanas presupuestos de la Generalitat para 2025 gracias al pacto con Vox –y Sánchez no ha sacado adelante los PGE de los últimos dos años-, que la gestión de las ayudas a los damnificados viene resultando bastante más ágil que la del Ejecutivo central, que la recuperación de las infraestructuras es una realidad, el pacto por la Albufera es histórico, PowerCo coge velocidad, ante el increíble apagón del lunes se actuó con solvencia y ahora que la llegada a Valencia de parte de la obra de Sorolla puede ser una realidad.

Hubo quien dio a Mazón por muerto en términos políticos las pasadas Navidades. Quién vaticinó que no podría ser president en Fallas, que para el congreso del PP europeo ya no estaría en el Palau. Aún hay quién señala la línea roja del próximo verano… Lo cierto es que a día de hoy Mazón mantiene, no sólo el botón rojo del adelanto electoral, sino la presidencia de la Generalitat. Y aunque el Palau asume que el jefe del Consell sigue teniendo que medir su presencia pública para evitar abucheos, y que la normalidad no parece un horizonte cercano, la percepción que traslada el president es de que recupera crédito, que no es poco.