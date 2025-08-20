Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños

Justicia confirma que el ministro registró «irregularidades» del instructor el 4 de junio y el 29 de julio pasado por su declaración como testigo y la posterior exposición razonada contra él en el 'caso Begoña Gómez'

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:45

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, encargado de supervisar las actuaciones de los jueces y magistrados, ... ha abierto diligencias informativas al instructor Juan Carlos Peinado a raíz de dos denuncias presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La primera se registró el 4 de junio pasado tras su declaración como testigo en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La segunda se notificó el 29 de julio siguiente, tras la posterior exposición razonada remitida por el magistrado al Tribunal Supremo contra el ministro -por su condición de aforado- por dos posibles delitos en el marco del procedimiento abierto a Gómez.

