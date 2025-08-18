Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su aserora como investigadas por presunta malversación
Begoña Gómez Ignacio Gil

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

La esposa de Pedro Sánchez declarará el próximo 11 de septiembre y ya figuraba como investigada por delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:16

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos ... por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

