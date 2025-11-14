Catalá, a los militantes del PP: «Sólo, sólo, sólo voy a ser alcaldesa de Valencia»

La alcaldesa de Valencia y presidenta del PP local de la capital, María José Catalá, se dirigió el jueves por la noche a los ... militantes que asistieron a la junta directiva del partido y enfatizó: «Mi proyecto político es la ciudad de Valencia. Y sólo, sólo, sólo voy a ser alcaldesa de Valencia».

Catalá sólo lo dijo una vez, suficiente para que la militancia rompiera en aplausos por su compromiso con el proyecto político en la ciudad de Valencia. La alcaldesa siempre ha mantenido su deseo de seguir en la ciudad y todo el que le ha preguntado ha recibido siempre la misma respuesta: seguir en el Ayuntamiento.

El mismo mensaje que trasladó a Génova en plena crisis por la salida de Mazón, aunque desde Madrid apretaron hasta el último momento para que Catalá fuera el relevo del actual presidente en funciones de la Generalitat bien para agotar la legislatura o en el caso de un adelanto electoral.

El deseo de permanencia expresado por Catalá no sólo era por este momento puntual, el de la crisis que vive ahora mismo el PPCV, sino que se alarga en el tiempo con el objetivo de repetir como candidata en 2027 en unas elecciones que se prevén duras tras la apuesta del PSPV, si no hay giro de última hora, por la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como cartel electoral en la ciudad de Valencia.

Durante su intervención ante la militancia, Catalá tuvo un gesto de cariño hacia Mazón, por su tiempo al frente de la Generalitat, y mostró su compromiso con la dirección regional y provincial del partido.

La militancia salió de la reunión de la junta local con la sensación de que no habrá un movimiento a corto plazo en el Ayuntamiento y que tanto el PP en Génova como en tierras valencianas mantendrán la apuesta por Catalá como cartel electoral municipal en 2027.