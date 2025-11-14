Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Catalá durante su intervención ante la junta local del partido. EFE

Catalá, a los militantes del PP: «Sólo, sólo, sólo voy a ser alcaldesa de Valencia»

La alcaldesa tiene un gesto de reconocimiento a Mazón y muestra su total afinidad con la dirección del partido

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:07

La alcaldesa de Valencia y presidenta del PP local de la capital, María José Catalá, se dirigió el jueves por la noche a los ... militantes que asistieron a la junta directiva del partido y enfatizó: «Mi proyecto político es la ciudad de Valencia. Y sólo, sólo, sólo voy a ser alcaldesa de Valencia».

