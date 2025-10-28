Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicepresidenta Susana Camarero.

Camarero resalta que el PP es el preferido en las encuestas sin querer valorar la creencia de que Mazón debe dimitir

«Estamos en la reconstrucción, en la recuperación después de la dana. No estamos buscando candidatos ni mirándonos el ombligo», indica la portavoz del Consell

Burguera

Martes, 28 de octubre 2025, 16:30

Comenta

«No voy a valorar las distintas encuestas, pero me quedo con otra parte, que lo que dicen las encuestas hoy, un año después, es ... que los valencianos siguen prefiriendo el PP y que seguiría gobernando. A pesar de ello, la oposición se comporta como se comporta», ha señalado la portavoz del Consell, Susana Camarero, en relación con la encuesta de GAD3 publicada por ABC y LAS PROVINCIAS.

