Camarero resalta que el PP es el preferido en las encuestas sin querer valorar la creencia de que Mazón debe dimitir

«No voy a valorar las distintas encuestas, pero me quedo con otra parte, que lo que dicen las encuestas hoy, un año después, es ... que los valencianos siguen prefiriendo el PP y que seguiría gobernando. A pesar de ello, la oposición se comporta como se comporta», ha señalado la portavoz del Consell, Susana Camarero, en relación con la encuesta de GAD3 publicada por ABC y LAS PROVINCIAS.

Según Camarero, «son los valencianos los que dicen que la izquierda está por detrás del PP. Tenemos claro cuál es nuestro proyecto, con la reconstrucción como prioridad. No vamos a mirarnos el ombligo a través de las encuestas».

Sin embargo, la vicepresidenta del Consell no ha querido realizar una valoración sobre los datos de ese mismo sondeo donde se indica mayoritariamente que los encuestados consideran que Mazón debe dimitir.

«Lo que se lee en las encuestas es el resultado del PP. Carlos Mazón no solamente es president de la Generalitat, sino presidente del partido. Por lo tanto, el PP de la Comunitat Valenciana, presidido por Carlos Mazón, es el preferido por los valencianos. En todo caso, estamos en la reconstrucción, en la recuperación. No estamos buscando candidatos ni mirándonos el ombligo», ha añadido Camarero.

La vicepresidenta ha recordado que «después de la peor tragedia que ha vivido» la Comunitat y pese a «los señalamientos por parte de la izquierda y del Gobierno de España hacia el presidente Mazón», lo que «dicen los valencianos y las valencianas es que siguen prefiriendo al Partido Popular y que, si hoy hubiesen elecciones, ganaría el PP y seguiría gobernando el PP. Eso es lo que dicen el conjunto de las encuestas».

Camarero ha aprovechado para rememorar que, dentro del ciclo de publicaciones demoscópicas publicado estos días, «hay una encuesta en la que se valoró peor a la oposición que incluso al Consell después de todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos».

«Por lo tanto, son los valencianos los que dicen que la oposición está por detrás y el Partido Socialista está por detrás del Partido Popular, que tiene claro que debemos seguir cumpliendo con el programa electoral, pero además con la prioridad de la reconstrucción» tras la dana, ha incidido Camarero: «Llevamos así desde hace un año y ahí vamos a seguir estando, y no vamos a mirarnos el ombligo a través de las encuestas. Vamos a seguir trabajando porque lo que nos mueven son los valencianos, las valencianas y los afectados, especialmente en una semana tan complicada y tan dolorosa como la que estamos viviendo».