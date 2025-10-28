La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts

En unas hipotéticas elecciones en octubre de 2025, el número de escaños por bloques en Les Corts Valencianes no cambiaría respecto a las autonómicas de ... 2023: 53 para los partidos de derechas –PPCV y Vox– y 46 para los de izquierdas –PSPV y Compromís– . El cambio relevante estaría en la distribución de esos escaños, con una caída muy importante para el PP de Carlos Mazón, que en poco más de dos años se deja siete diputados, y para los socialistas de Diana Morant, que lejos de recuperar votos también los pierde para quedarse con 27 parlamentarios, cuatro menos de los que tiene ahora, según la encuesta electoral de GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC.

La dana del 29 de octubre ha dado un vuelco electoral que beneficia a los partidos más pequeños. El sábado, la primera parte del sondeo ya apuntaba que una amplía mayoría señalaba al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por lo ocurrido, y al mismo tiempo se culpaba al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber estado a la altura en la respuesta a todos los afectados. Unas posturas que han tenido su reflejo en la intención de voto, donde la caída del PP es a plomo en relación directa con la labor de su líder, Carlos Mazón. Más del 60% de los votantes del PP cree que el actual presidente debería dimitir y sólo el 15% lo quiere como candidato en los próximos comicios.

Los sietes diputados que pierden los populares valencianos se trasvasarían, según los datos de la encuesta, a Vox, que se impulsa con los apoyos del sector más joven de la población y con todos los descontentos con el PPCV, que sigue manteniendo mayor fortaleza en la provincia de Alicante.

El partido de Abascal, que actualmente tiene en Les Corts 13 escaños, pasaría a ser la tercera fuerza política en el hemiciclo valenciano con un nuevo techo electoral de 20 diputados y el 19,4% de los votos. De esta manera, en el bloque de la derecha, que sumaría la misma mayoría de ahora, las diferencias se reducen a favor de Vox.

En la franja de la izquierda, la situación es un calco por la importante caída del PSPV y la resurrección política de Compromís, que recupera terreno tras los comicios de 2023, donde el caso Mónica Oltra fue un rejón para sus aspiraciones electorales.

La realidad es que el efecto Diana Morant no arrastra más adeptos y los socialistas, muy señalados por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sienten una pérdida de confianza por parte del electorado. A pesar de la fuerte crisis del PP de Mazón, señalado por los encuestados como el principal culpable de la catástrofe de la riada del 29 de octubre, el principal partido de la oposición se debilita a favor de Compromís, que gana votos y engulle los cuatro diputados que se deja el PSPV. Morant no ha logrado calar en el electorado y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha situado como la referente de los socialistas. En total, la dana resta a los dos grandes partidos 11 escaños.

Hasta la riada del 29-O, el partido de Baldoví transitaba por una travesía por el desierto tras un mal resultado electoral y una grave crisis interna con Oltra como telón de fondo. Desde hace un año, a la vista de los datos, han recuperado protagonismo y mucha visibilidad.

A nivel nacional, el PP de Feijóo también pierde apoyos respecto a las últimas generales, aunque mantiene el tipo respecto a los resultados de su partido a nivel autonómico un año después de la riada. Una bajada de cuatro puntos porcentuales que le restan un diputado respecto a 2023.

El PSOE de Sánchez también tiene fugas en su electorado aunque empata con los mismos 11 escaños que hace dos años en la Comunitat Valenciana.

Al igual que pasa en las autonómicas, el principal beneficiado es Vox, que suma tres a sus cinco escaños para llegar a ocho, mientras que las tiranteces entre Compromís y Sumar debilita el resultado obtenido en coalición de 2023.

Respecto a la confianza en las instituciones, los valencianos sólo se identifican con las políticas de sus Ayuntamientos, ya que EL 75% califica la gestión municipal entre buena y regular y sólo un 23% la tilda de mala. En cambio, esto no ocurre ni con el Gobierno ni con la Generalitat, donde la percepción mayoritaria es mala, con un 50% para el Ejecutivo de Sánchez y un 45% en el caso del Consell de Mazón. En el otro lado del gráfico, tan sólo el 16% de los encuestados considera que el mandato del PPCV en la Generalitat es bueno mientras que un 22% valida el trabajo del equipo de Pedro Sánchez. Para el resto, regular.

La vivienda, el mayor problema

Para los valencianos, el gran problema que existe en este momento en la Comunitat Valenciana es la vivienda, como ocurre en el resto de España. La falta de oferta de casas y pisos para vender además del elevado precio de los alquileres deriva en una situación insostenible, especialmente para los jóvenes por sus bajos sueldos.

El segundo problema es el riesgo de inundación tras la dana del 29 de octubre y en tercer lugar, la sanidad y la atención en los centros de salud. Es llamativo que en este momento la corrupción se sitúe como el octavo problema, aunque es cierto que los políticos y la crispación que se vive en las instituciones también son preocupaciones importantes para los ciudadanos de la Comunitat.