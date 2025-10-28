Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encuesta de GAD 3 para LAS PROVINCIAS Y ABC

La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts

La apuesta socialista por Diana Morant fracasa y Compromís, pese a quedarse como última fuerza política, le roba cuatro escaños al PSPV

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 01:01

Comenta

En unas hipotéticas elecciones en octubre de 2025, el número de escaños por bloques en Les Corts Valencianes no cambiaría respecto a las autonómicas de ... 2023: 53 para los partidos de derechas –PPCV y Vox– y 46 para los de izquierdas –PSPV y Compromís– . El cambio relevante estaría en la distribución de esos escaños, con una caída muy importante para el PP de Carlos Mazón, que en poco más de dos años se deja siete diputados, y para los socialistas de Diana Morant, que lejos de recuperar votos también los pierde para quedarse con 27 parlamentarios, cuatro menos de los que tiene ahora, según la encuesta electoral de GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  4. 4

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  5. 5 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  6. 6

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  7. 7 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
  8. 8

    Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»
  9. 9

    El único objeto que Amazon no tenía disponible en la dana y que tuvo que buscar por toda Europa
  10. 10

    El escudo verde de la Albufera tendrá 11 kilómetros y bosques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts

La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts