Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en la ciudad española preferida por los amantes del surf y las playas
Foto de archivo de Susana Camarero Ivan Arlandis

Camarero carga contra la AEMET tras reconocer fallos en la dana

El Consell critica la falta de información y la gestión de la agencia durante la tragedia del 29 de octubre

Alejandra Carrillo

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 23:55

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha criticado duramente a la AEMET por lo que considera «barbaridades y mentiras» en relación ... con la dana que el 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia. Camarero ha subrayado que, diez meses después de la catástrofe, la agencia finalmente reconoce sus errores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  3. 3 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  4. 4 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  6. 6 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  7. 7

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  10. 10

    Una estación a punto de perder el Norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Camarero carga contra la AEMET tras reconocer fallos en la dana

Camarero carga contra la AEMET tras reconocer fallos en la dana