Camarero carga contra la AEMET tras reconocer fallos en la dana
El Consell critica la falta de información y la gestión de la agencia durante la tragedia del 29 de octubre
Alejandra Carrillo
Valencia
Martes, 26 de agosto 2025, 23:55
La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha criticado duramente a la AEMET por lo que considera «barbaridades y mentiras» en relación ... con la dana que el 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia. Camarero ha subrayado que, diez meses después de la catástrofe, la agencia finalmente reconoce sus errores.
En una rueda de prensa tras el pleno del Consell, Camarero reaccionó a las declaraciones de José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, quien admitió en una entrevista que hubo fallos en la previsión meteorológica y que la propia agencia no puede sentirse satisfecha, dado que el temporal causó 228 víctimas mortales.
«Han mentido durante diez meses», afirmó Camarero, asegurando que las manifestaciones de Núñez demuestran cómo «una mentira no se puede convertir en verdad». La vicepresidenta acusó al Gobierno central de «mentir reiteradamente» y destacó que, según el jefe de Climatología, ni Aemet ni la Generalitat contaban con información suficiente sobre la magnitud de la lluvia caída en Turís, que alcanzó los 770 litros.
Camarero insistió en que la agencia estatal falló tanto en previsión como en información, y afirmó que estas revelaciones confirman la postura de la Generalitat desde el primer momento. «Si Aemet no tenía la información, ¿cómo la podía tener la Generalitat?», recalcó.
La portavoz del Consell también criticó la falta de reacción por parte del Gobierno tras el reconocimiento de Aemet, y exigió disculpas por lo que calificó de «barbaridades» y manipulación informativa durante los meses posteriores a la catástrofe.
En su intervención, Camarero defendió que la Generalitat actuó con la información disponible y que el reconocimiento de los fallos por parte de Núñez es «la confirmación de lo que venimos diciendo desde el primer día». Subrayó que, aunque Aemet cuenta con técnicos experimentados que han gestionado correctamente otras dana, en esta ocasión cometieron errores graves.
«Lo esencial es que ni Aemet ni nadie podía prever lo que iba a pasar el 29-O. Por lo tanto, mantener durante diez meses que la Generalitat tenía toda la información es, sencillamente, mentir», concluyó Camarero.
